Egyetlen rossz mozdulat, ami mindent átírt Billie Eilish életében

Billie Eilish 13 éves volt, amikor 2015-ben egy táncversenyre készült. A próbákhoz a testvérével, Finneasszal közösen készített dalát, az Ocean Eyest használta, amit eredetileg csak azért töltöttek fel a SoundCloudra, hogy könnyebben eljuttassák a tanárának – írja a Daily Mail.

Billie Eilish hetekig ágyhoz volt kötve

„Egy héttel később a bátyám hívott, hogy már ezer lejátszásnál jár a dal. Sikítoztunk örömünkben, azt hittem, ennél jobb dolog nem történhet velem” – idézte fel.

A sorsdöntő pillanat azonban nem sokkal később jött. Az utolsó próba során, egy felvétel közben hirtelen megsérült.

Egy pillanat alatt a földön voltam. Nem tudtam járni, nem tudtam táncolni, semmit sem tudtam csinálni”

– mesélte. Hetekig ágyhoz kötve feküdt, majd mankóval közlekedett, és végül teljesen felhagyott a tánccal.

Miközben ő a sérüléssel küzdött, a dal vírusszerűen kezdett terjedni. Zenei oldalak és kiadók jelentkeztek náluk, köztük az Interscope Records is, amely később szerződtette.

Mankóval jártam a megbeszélésekre, közben csak arra tudtam gondolni, hogy lemaradtam a versenyemről”

– mondta.

Utólag azonban másképp látja a történteket:

Amikor azt hiszed, hogy valami tönkreteszi az életed, lehet, hogy valójában megmenti.”

Billie Eilish azóta többszörös Grammy- és Oscar-díjas előadó lett, dalai pedig százmilliós nézettségeket érnek el. Bár a táncot évekre maga mögött hagyta, nemrég újra elkezdett órákra járni, immár minden nyomás nélkül.

