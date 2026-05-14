Bírságot kapott a legendás csodaautó, pedig évek óta egy múzeumban áll

A hatóságok szerint a legendás KNIGHT rendszámú autó Brooklynban "száguldott" 36 mérföld/órával (58 kilométer/órával). A múzeum vezetőit teljesen ledöbbentette a bírság, mert szerintük az autó soha nem is közlekedhet legálisan, mivel forgalomba sincs helyezve – írja az AP News.

Replika miatt kaphatott bírságot a legendás KITT

Gyorshajtásért kapott bírságot a csodaautó

A kamerafelvételeken egy megtévesztően pontos „Knight Rider” replika látható, ugyanazzal a rendszámmal, mint a híres sorozatban szereplő KITT. A városi nyilvántartások szerint a KNIGHT rendszámhoz már öt másik kifizetetlen közlekedési szabálysértés is kapcsolódik. A múzeum marketingigazgatója, Jim Wojdyla azt mondta, fogalmuk sincs, hogyan kapcsolták össze őket a New York-i gyorshajtóval. Az intézmény hivatalosan is megtámadta a büntetést, és meghallgatást kért az ügyben.

A legendás Knight Rider 1982 és 1986 között futott, főszerepben David Hasselhoffal.

A sorozat ikonikus beszélő autójából, KITT-ből mára csak néhány eredeti példány maradt fenn, de rajongói replikák százai készültek világszerte. A California DMV adatai szerint a KNIGHT rendszámot idén márciusban egy Knight vezetéknevű személy meghosszabbította. A múzeum azóta viccet csinál az ügyből, és közösségi oldalán már azt írja:

Valaki szóljon Hasselhoffnak, mert tartozik nekünk 50 dollárral!