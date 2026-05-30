Pornósztár tett merész ajánlatot a BL-döntősnek – ezt a felesége sem hagyta szó nélkül

Az üzenet pillanatok alatt bejárta az internetet, és természetesen a játékos feleségéhez is eljutott. A BL döntős kapus párja sem hagyta szó nélkül a nagy port kavart felajánlást – írja a Daily Star.

Mary Rock szexuális szolgáltatást ajánlott fel a BL döntősnek.

BL döntős kapus körül forrnak az indulatok

Matvej Szafonov felesége humoros, de határozott reakcióval jelezte, hogy szerinte férje egészen másképp képzeli az ideális estét.

Fogalma sincs róla, hogy a férjem számára a szenvedélyes esték azt jelentik, hogy keresztrejtvényt fejt és este fél tizenkettőkor lefekszik aludni

– szúrt oda Marina Kondratyuk.



A csípős megjegyzés azonban nem tántorította el Mary Rockot. A pornósztár bevallotta, hogy a válasz még inkább felkeltette az érdeklődését.

Nem tudtam, hogy ennyire okos, és ettől még jobban beindultam!

– reagált nevetve.

Mary azt is elárulta, hogy mérnöki diplomát szerzett, mielőtt a felnőttiparban helyezkedett el. A modell sajnálatára nem tudta élőben követni a döntőt, mert éppen utazott. Ennek ellenére remélte, hogy az eredmény után üzenetet küldhet a kapusnak az Instagramon.

Remélem, küldhetek neki egy forró üzenetet... Fejthetünk együtt keresztrejtvényt, és beszélgethetünk róla!

– mondta.

Szafonov vajon kapott némi inspirációt és bravúrosan fog védeni? Hamarosan kiderül!