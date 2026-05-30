Pornósztár tett merész ajánlatot a BL-döntősnek – ezt a felesége sem hagyta szó nélkül

Az üzenet pillanatok alatt bejárta az internetet, és természetesen a játékos feleségéhez is eljutott. A BL döntős kapus párja sem hagyta szó nélkül a nagy port kavart felajánlást – írja a Daily Star.
BL döntős kapus körül forrnak az indulatok
Matvej Szafonov felesége humoros, de határozott reakcióval jelezte, hogy szerinte férje egészen másképp képzeli az ideális estét.
Fogalma sincs róla, hogy a férjem számára a szenvedélyes esték azt jelentik, hogy keresztrejtvényt fejt és este fél tizenkettőkor lefekszik aludni
– szúrt oda Marina Kondratyuk.
A csípős megjegyzés azonban nem tántorította el Mary Rockot. A pornósztár bevallotta, hogy a válasz még inkább felkeltette az érdeklődését.
Nem tudtam, hogy ennyire okos, és ettől még jobban beindultam!
– reagált nevetve.
Mary azt is elárulta, hogy mérnöki diplomát szerzett, mielőtt a felnőttiparban helyezkedett el. A modell sajnálatára nem tudta élőben követni a döntőt, mert éppen utazott. Ennek ellenére remélte, hogy az eredmény után üzenetet küldhet a kapusnak az Instagramon.
Remélem, küldhetek neki egy forró üzenetet... Fejthetünk együtt keresztrejtvényt, és beszélgethetünk róla!
– mondta.
Szafonov vajon kapott némi inspirációt és bravúrosan fog védeni? Hamarosan kiderül!
Szafanov feljelentést tett
Matvej Szafonov átigazolása kis híján meghiúsult, miután az orosz kapust egy tartásdíjvita miatt ideiglenesen eltiltották az országból való kiutazástól. Az exfeleségével zajló jogi csatározás során jelentős összegű elmaradt tartásdíjat állapítottak meg, ezért az orosz hatóságok korlátozták a mozgását, ami veszélybe sodorta a párizsi szerződés aláírását. Szafanov feljelentést tett volt párja ellen, de végül a felek rendezték a helyzetet, így Szafonov csatlakozhatott a PSG-hez, amely 2024 nyarán első igazolásaként jelentette be az érkezését.
