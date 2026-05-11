Bob Marley dalaiban előre megjósolta saját sorsát?

Bob Marley 1945. február 6-án született a jamaicai Nine Mile faluban Robert Nesta Marley néven. Édesapja brit származású volt, míg édesanyja jamaicai nőként nevelte fel őt nehéz körülmények között.

Bob Marley a reggae egyik legnagyobb ikonjaként örökre beírta magát a zenetörténelembe.

Bob Marley nehéz gyermekkora és a trenchtowni évek

Gyermekkorában sok támadás érte félvér származása miatt, ami mély nyomot hagyott benne. Később úgy fogalmazott, hogy nem a fehérek vagy a feketék oldalán áll, hanem Isten oldalán. Marley és édesanyja később Kingston hírhedt negyedébe, Trenchtownba költözött, ahol megtanulta, hogyan védje meg magát az utcán.

The Wailers felemelkedése a reggae élére

Ekkor ragadt rá a „Tuff Gong” becenév is, amely később saját kiadójának neve lett.

A fiatal Marley hamar összebarátkozott Neville „Bunny” Livingstonnal, későbbi nevén Bunny Wailer, valamint Peter Toshsal. Közösen alapították meg a The Wailers együttest, amely később a reggae történetének egyik legfontosabb zenekarává vált.

Az első komoly sikerüket a „Simmer Down” hozta meg Jamaicában, majd a hetvenes évekre világsztárokká váltak. A „Catch a Fire” és a „Burnin’” albumok már nemzetközi áttörést jelentettek számukra.

A zenekar egyik legismertebb dala, az „I Shot the Sheriff” később Eric Clapton feldolgozásában lett globális sláger, ami tovább növelte Marley hírnevét.

Haját rasztafonatként viselte, dalaiban pedig gyakran beszélt szabadságról, elnyomásról, hitről és egyenlőségről. Olyan ikonikus számok kötődnek hozzá, mint a „No Woman, No Cry”, a „Redemption Song” vagy a „Get Up, Stand Up”.

Lövöldözés, betegség és az utolsó koncert

1976-ban fegyveres támadás érte jamaicai otthonában, amelyet kis híján nem élt túl. Az eset után elhagyta Jamaicát, és hosszabb időre külföldre költözött.

1980-ban derült ki, hogy rákbeteg. Ennek ellenére tovább turnézott, és utolsó koncertjét 1980. szeptember 23-án adta Pittsburgh-ben. Bár ekkor már súlyosan beteg volt, ragaszkodott a fellépéshez.

Az utolsó dal, amelyet életében előadott, a „Get Up, Stand Up” volt.

Bob Marley halála és öröksége

Bob Marley 1981. május 11-én hunyt el Miamiban, mindössze 36 évesen. Halála után legendává vált, zenéje pedig generációkon átívelően maradt népszerű.