Túl sokat böfög? Mutatjuk mikor érdemes vele orvoshoz fordulni

Szakorvosok szerint nehéz pontosan meghatározni, mi számít „normális” mennyiségnek, hiszen ez egyénenként eltérő. Vannak, akik szinte soha nem böfögnek, mások naponta többször is. Egy kutatás szerint azonban azoknál, akik napi 13 alkalomnál többször böfögnek, nagyobb eséllyel állhat fenn valamilyen emésztőrendszeri probléma - írja a Huffpost.

Miért böfögünk?

A böfögés valójában a szervezet módja arra, hogy megszabaduljon a lenyelt levegőtől. A levegő a nyelőcsövön vagy a gyomron keresztül távozik, és ezt számos hétköznapi szokás fokozhatja.

A leggyakoribb okok közé tartozik:

a túl gyors evés,

az evés közbeni beszéd,

a rágógumi használata,

a dohányzás,

a szívószállal történő ivás,

valamint a szénsavas italok fogyasztása.

Sokan észre sem veszik, mennyi levegőt nyelnek le napközben. A kapkodó étkezések vagy az ideges evés különösen gyakori kiváltó tényezők.

Az étrend is sokat számít

Bizonyos ételek és italok fokozhatják a gázképződést és a böfögést. A szénsavas italok mellett problémát okozhatnak a zsíros, nehéz fogások, valamint egyes fermentálódó szénhidrátokban gazdag ételek is, például a tejtermékek. A hagyma, a fokhagyma, a bab vagy a keresztesvirágú zöldségek – például a brokkoli vagy a káposzta – szintén hozzájárulhatnak az emésztőrendszerben kialakuló fokozott gáztermelődéshez.

A stressz is szerepet játszhat

Nemcsak az étkezés, hanem a lelkiállapot is hatással lehet a böfögésre. A stressz és a szorongás miatt sokan észrevétlenül több levegőt nyelnek. Emellett az étkezés utáni görnyedt testtartás vagy az azonnali lefekvés megnehezítheti a gázok távozását. Ezért a gyakori böfögés olykor egyszerűen a rohanó életmód vagy a stresszes mindennapok következménye.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Bár a legtöbb esetben ártalmatlan jelenségről van szó, vannak olyan tünetek, amelyek mellett már fontos a kivizsgálás. Figyelmeztető jel lehet például:

a puffadás,

a hasi fájdalom,

a savas reflux vagy gyomorégés,

a hányinger,

a hasmenés,

a véres széklet,

a hányás,

a nem szándékos fogyás,

az étvágytalanság,

a mellkasi fájdalom,

vagy a szokatlanul gyors teltségérzet.

Az is fontos szempont, hogy a böfögés mennyire zavarja a mindennapokat. Ha kellemetlenné, kontrollálhatatlanná válik, vagy jelentősen rontja az életminőséget, érdemes szakember segítségét kérni.