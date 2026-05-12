Kis híján belehalt egy rovarcsípésbe egy amerikai nő

Életveszélyes allergiás reakciót váltott ki egy különleges külsejű rovar egy maine-i nőnél, miután kirándulás közben kézbe vette az állatot. A 44 éves Antoinette Webb kisgyermekeivel látogatott el a Fort Knox állami parkba, amikor felfigyelt a szokatlanul élénkzöld bogárra.
A nő később elmondta: annyira lenyűgözte a bogár csillogó színe, hogy gondolkodás nélkül felvette. Néhány másodperccel később azonban erős égő érzést tapasztalt, majd gyorsan súlyosbodni kezdtek az allergiás tünetei - írja a nypost.

Az allergiás reakciót egy hatfoltos tigrisbogár váltotta ki. A kép illusztráció. Fotó: WITT PIERRE / HEMIS.FR / hemis.fr

Csaknem tragédiát okozott a bogár

Webb tisztában volt vele, hogy azonnali segítségre van szüksége, ezért két kilencéves gyermekével együtt a park ajándékboltja felé sietett. A beszámolók szerint már alig kapott levegőt, amikor összeesett az üzlet közelében. A helyszínen tartózkodó Dean Martin, a Fort Knox Barátai szervezet vezetője azonnal segítséget nyújtott. A korábbi katonai egészségügyi szakember a segélyhívóval tartotta a kapcsolatot, miközben próbálta stabilizálni a nő állapotát. 

Elmondása szerint Webb ajkai elkékültek, nehezen lélegzett, többször elvesztette az eszméletét, és csalánkiütések jelentek meg rajta.

A mentők kiérkezéséig antihisztamint adtak neki, ami feltehetően kulcsszerepet játszott abban, hogy életben maradjon. A kórházban végül négy adrenalin-injekcióval kezelték. Később kiderült, hogy a reakciót egy hatfoltos tigrisbogár váltotta ki. A szakértők szerint rendkívül ritka, hogy ez a faj ilyen súlyos allergiás tüneteket okozzon. A drámai eset után egy nappal Webb visszatért a parkba gyermekeivel, hogy személyesen mondjon köszönetet megmentőinek. Meghatottan beszélt arról, hogy Dean Martin gyors reakciója nélkül valószínűleg nem élte volna túl az esetet.

A park munkatársa szintén érzelmesen idézte fel a történteket, és úgy fogalmazott: bárki ugyanígy segített volna a másikon hasonló helyzetben. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy ezek a világ legfájdalmasabb csípései.

 

