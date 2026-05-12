Kis híján belehalt egy rovarcsípésbe egy amerikai nő

A nő később elmondta: annyira lenyűgözte a bogár csillogó színe, hogy gondolkodás nélkül felvette. Néhány másodperccel később azonban erős égő érzést tapasztalt, majd gyorsan súlyosbodni kezdtek az allergiás tünetei - írja a nypost.
Csaknem tragédiát okozott a bogár
Webb tisztában volt vele, hogy azonnali segítségre van szüksége, ezért két kilencéves gyermekével együtt a park ajándékboltja felé sietett. A beszámolók szerint már alig kapott levegőt, amikor összeesett az üzlet közelében. A helyszínen tartózkodó Dean Martin, a Fort Knox Barátai szervezet vezetője azonnal segítséget nyújtott. A korábbi katonai egészségügyi szakember a segélyhívóval tartotta a kapcsolatot, miközben próbálta stabilizálni a nő állapotát.
Elmondása szerint Webb ajkai elkékültek, nehezen lélegzett, többször elvesztette az eszméletét, és csalánkiütések jelentek meg rajta.
A mentők kiérkezéséig antihisztamint adtak neki, ami feltehetően kulcsszerepet játszott abban, hogy életben maradjon. A kórházban végül négy adrenalin-injekcióval kezelték. Később kiderült, hogy a reakciót egy hatfoltos tigrisbogár váltotta ki. A szakértők szerint rendkívül ritka, hogy ez a faj ilyen súlyos allergiás tüneteket okozzon. A drámai eset után egy nappal Webb visszatért a parkba gyermekeivel, hogy személyesen mondjon köszönetet megmentőinek. Meghatottan beszélt arról, hogy Dean Martin gyors reakciója nélkül valószínűleg nem élte volna túl az esetet.
A park munkatársa szintén érzelmesen idézte fel a történteket, és úgy fogalmazott: bárki ugyanígy segített volna a másikon hasonló helyzetben.