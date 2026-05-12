Kis híján belehalt egy rovarcsípésbe egy amerikai nő

A nő később elmondta: annyira lenyűgözte a bogár csillogó színe, hogy gondolkodás nélkül felvette. Néhány másodperccel később azonban erős égő érzést tapasztalt, majd gyorsan súlyosbodni kezdtek az allergiás tünetei - írja a nypost.

Az allergiás reakciót egy hatfoltos tigrisbogár váltotta ki. A kép illusztráció. Fotó: WITT PIERRE / HEMIS.FR / hemis.fr

Csaknem tragédiát okozott a bogár

Webb tisztában volt vele, hogy azonnali segítségre van szüksége, ezért két kilencéves gyermekével együtt a park ajándékboltja felé sietett. A beszámolók szerint már alig kapott levegőt, amikor összeesett az üzlet közelében. A helyszínen tartózkodó Dean Martin, a Fort Knox Barátai szervezet vezetője azonnal segítséget nyújtott. A korábbi katonai egészségügyi szakember a segélyhívóval tartotta a kapcsolatot, miközben próbálta stabilizálni a nő állapotát.

Elmondása szerint Webb ajkai elkékültek, nehezen lélegzett, többször elvesztette az eszméletét, és csalánkiütések jelentek meg rajta.

A mentők kiérkezéséig antihisztamint adtak neki, ami feltehetően kulcsszerepet játszott abban, hogy életben maradjon. A kórházban végül négy adrenalin-injekcióval kezelték. Később kiderült, hogy a reakciót egy hatfoltos tigrisbogár váltotta ki. A szakértők szerint rendkívül ritka, hogy ez a faj ilyen súlyos allergiás tüneteket okozzon. A drámai eset után egy nappal Webb visszatért a parkba gyermekeivel, hogy személyesen mondjon köszönetet megmentőinek. Meghatottan beszélt arról, hogy Dean Martin gyors reakciója nélkül valószínűleg nem élte volna túl az esetet.

Mother picked up 'beautiful' green beetle and said 'Woah, you're so pretty' during Maine outing... only for bug to almost KILL her https://t.co/Jcop70ZQld — Daily Mail (@DailyMail) May 11, 2026

A park munkatársa szintén érzelmesen idézte fel a történteket, és úgy fogalmazott: bárki ugyanígy segített volna a másikon hasonló helyzetben. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy ezek a világ legfájdalmasabb csípései.