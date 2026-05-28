A boldogság receptje létezik: ezt az 5 dolgot találták közösnek a boldog emberekben

A vizsgálat során 76 országban csaknem 80 ezer embert kérdeztek meg életelégedettségükről és személyes viselkedési mintáikról. A kutatók arra jutottak, hogy az emberek lelki jóllétét és boldogságát világszerte hasonló viselkedési minták befolyásolják – írja a Daily Mail.

A boldogság elérése csak rajtunk múlik

A boldogság öt kulcsa

Az eredmények szerint a boldogság leginkább az olyan tulajdonságokkal függ össze, mint a türelem, a bizalom, az önzetlenség, a kockázatvállalás és a kölcsönösség.

A kutatók szerint a türelmesebb emberek általában elégedettebbek az életükkel.

Hasonló kapcsolatot találtak a kockázatvállaló magatartás és az életminőség között is. Azok, akik hajlandók viszonozni a jót, illetve fellépni az igazságtalansággal szemben, szintén magasabb elégedettségről számoltak be. A tanulmány szerint

az önzetlenség és az emberekbe vetett bizalom minden vizsgált régióban erősen kapcsolódott a jólléthez.

A szakértők úgy vélik, hogy a kormányoknak és vállalatoknak érdemes lenne támogatniuk az ilyen pozitív emberi tulajdonságok fejlődését. A kutatás arra is rámutatott, hogy a lelki jóllét sokkal összetettebb annál, mint hogy pusztán anyagi tényezőkkel magyarázzuk. Egy másik felmérés szerint a britek többsége 47 éves korában érzi magát a legegészségesebbnek, legmagabiztosabbnak és legboldogabbnak.