Meglepő, mi állhat a folyamatos szorongás és elégedetlenség mögött

A szakértők szerint a boldogságot romboló szokások közül az egyik legveszélyesebb a szégyenérzet, a bűntudat és az állandó aggódás. Ezek az érzések gyakran a múlt hibái vagy a jövőtől való félelem körül forognak, így az ember képtelenné válik megélni a jelen pillanatot – írja a HuffPost.

A szakértők szerint a boldogságot romboló szokások közé tartozik az állandó összehasonlítás, a szorongás és a túlzott aggódás

A boldogságot romboló szokások lassan teljesen felőrölhetik az embert

A szakemberek szerint az önszeretet és az önelfogadás kulcsfontosságú lehet. A tudatos jelenlét gyakorlása, a hála kifejezése vagy akár az egyszerű napi biztató mondatok is segíthetnek csökkenteni a belső feszültséget.

Az önmagunk másokhoz hasonlítása tönkreteheti az életörömöt

A közösségi oldalak miatt ma már szinte elkerülhetetlen az összehasonlítás. Az emberek nap mint nap tökéletes nyaralásokat, sikereket és boldog pillanatokat látnak az interneten, miközben saját életüket kevésbé érzik értékesnek.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a közösségi oldalakon látott tartalmak legtöbbször csak gondosan megszerkesztett kirakatok. A folyamatos összehasonlítás viszont könnyen önbizalomhiányhoz, szorongáshoz és boldogtalansághoz vezethet.

A halogatás és a döntésképtelenség is veszélyes lehet

A szakemberek szerint sok ember azért nem érzi magát boldognak, mert fél változtatni az életén. Gyakori, hogy valaki benne marad egy rossz kapcsolatban vagy egy kiüresedett munkahelyen csak azért, mert fél az ismeretlentől.

A szakértők úgy vélik, a túlzott rágódás gyakran teljes cselekvésképtelenséghez vezet. Ezért fontos lehet az apró lépések megtétele, még akkor is, ha a változás eleinte ijesztőnek tűnik.

A lelki sérülések elfojtása hosszú távon is rombolhat

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a feldolgozatlan lelki sérülések komoly hatással lehetnek a boldogságra. Gyermekkori fájdalmak, mérgező kapcsolatok vagy akár társadalmi kirekesztés is mély nyomot hagyhat az emberekben.

A szakemberek szerint az őszinte önvizsgálat és szükség esetén a lélekgyógyászati segítség kérése elengedhetetlen lehet ahhoz, hogy valaki újra örömöt találjon az életében.