Meglepő, mi állhat a folyamatos szorongás és elégedetlenség mögött

A szakértők szerint a boldogságot romboló szokások közül az egyik legveszélyesebb a szégyenérzet, a bűntudat és az állandó aggódás. Ezek az érzések gyakran a múlt hibái vagy a jövőtől való félelem körül forognak, így az ember képtelenné válik megélni a jelen pillanatot – írja a HuffPost.
A boldogságot romboló szokások lassan teljesen felőrölhetik az embert
A szakemberek szerint az önszeretet és az önelfogadás kulcsfontosságú lehet. A tudatos jelenlét gyakorlása, a hála kifejezése vagy akár az egyszerű napi biztató mondatok is segíthetnek csökkenteni a belső feszültséget.
Az önmagunk másokhoz hasonlítása tönkreteheti az életörömöt
A közösségi oldalak miatt ma már szinte elkerülhetetlen az összehasonlítás. Az emberek nap mint nap tökéletes nyaralásokat, sikereket és boldog pillanatokat látnak az interneten, miközben saját életüket kevésbé érzik értékesnek.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy a közösségi oldalakon látott tartalmak legtöbbször csak gondosan megszerkesztett kirakatok. A folyamatos összehasonlítás viszont könnyen önbizalomhiányhoz, szorongáshoz és boldogtalansághoz vezethet.
A halogatás és a döntésképtelenség is veszélyes lehet
A szakemberek szerint sok ember azért nem érzi magát boldognak, mert fél változtatni az életén. Gyakori, hogy valaki benne marad egy rossz kapcsolatban vagy egy kiüresedett munkahelyen csak azért, mert fél az ismeretlentől.
A szakértők úgy vélik, a túlzott rágódás gyakran teljes cselekvésképtelenséghez vezet. Ezért fontos lehet az apró lépések megtétele, még akkor is, ha a változás eleinte ijesztőnek tűnik.
A lelki sérülések elfojtása hosszú távon is rombolhat
A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a feldolgozatlan lelki sérülések komoly hatással lehetnek a boldogságra. Gyermekkori fájdalmak, mérgező kapcsolatok vagy akár társadalmi kirekesztés is mély nyomot hagyhat az emberekben.
A szakemberek szerint az őszinte önvizsgálat és szükség esetén a lélekgyógyászati segítség kérése elengedhetetlen lehet ahhoz, hogy valaki újra örömöt találjon az életében.
Az elszigetelődés is a boldogság ellensége
Bár az emberek folyamatosan kapcsolatban vannak az interneten, sokan mégis magányosnak érzik magukat. A szakértők szerint az emberi kapcsolatok hiánya az egyik legerősebb boldogságromboló tényező lehet.
Egy baráti beszélgetés, közös program vagy akár egy rövid találkozás is sokat javíthat a lelkiállapoton. A szakemberek szerint a valódi kapcsolódás alapvető emberi szükséglet.
Lehet, hogy Ön is depressziós, csak éppen nem tud róla
Miközben mindenki sikeresnek, boldognak és kiegyensúlyozottnak gondol, te egészen másképp érezted magad. Kívülről szinte láthatatlan betegség, belülről azonban folyamatos küzdelem. Lehet, hogy te is magasan funkcionáló depresszióval küzdesz?
Megtalálhatták a depresszió ellenszerét – tényleg ez lenne a megoldás?
A mentális egészség megőrzése és a depresszió kezelése napjaink egyik legégetőbb kihívása, amely milliókat érint világszerte. Évtizedek óta a gyógyszeres kezelés és a pszichoterápia alkotják a gyógyítás arany standardját, ám egy friss, átfogó kutatás most alapjaiban rengetheti meg ezt az elképzelést. A tudósok ugyanis arra a megdöbbentő következtetésre jutottak, hogy a rendszeres fizikai aktivitás nem csupán kiegészítője lehet a depresszió kezelésének, hanem önálló terápiás eszközként is megállja a helyét.