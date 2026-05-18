„Mondja valaki, hogy ez csak vicc” – Bonnie Blue videóján szörnyülködik az internet

A közösségi médiában villámgyorsan terjed a videó, amelyen Bonnie Blue egy Napa nevű szórakozóhelyen bulizik, miközben röviditalt húz le a barátaival. A Bonnie Blue körüli találgatások már napok óta uralják az internetet, ezért sokaknál teljes döbbenetet váltott ki a felvétel.

Bonnie Blue új bulivideója óriási botrányt robbantott ki – sokan nem hitték el, amit a felvételen láttak

Bonnie Blue terhes pletykája teljesen felrobbantotta az internetet

A kommentelők egy része azonnal támadni kezdte az influenszert, és többen azt írták, hogy „ezt nem hiszik el”, míg mások szerint az egész csak tudatos figyelemfelkeltés. Sokan arra gyanakodnak, hogy a videó valójában egy előre megtervezett média kampány része lehet, amelynek célja az internet felrobbantása és a pletykák további erősítése.

A videó alatt percek alatt több száz hozzászólás jelent meg. Többen azt írták, hogy szerintük Bonnie Blue csak megjátssza az egészet, mások viszont attól tartanak, hogy tényleg alkoholt fogyasztott terhesen.

Akadt olyan kommentelő is, aki szerint a jelenet túl tökéletesen lett felépítve ahhoz, hogy véletlen legyen. Emiatt sokan már arról beszélnek, hogy az influenszer direkt generál botrányt a nagyobb elérés érdekében.

Egyelőre Bonnie Blue nem reagált hivatalosan a találgatásokra, így továbbra sem lehet tudni, hogy valódi várandósságról vagy csupán egy újabb provokatív internetes húzásról van-e szó.

Bonnie Blue olyan botrányra készül, amitől még ő maga is rosszul van

Bonnie Blue ismét olyan akcióra készül, amely már előre hatalmas felháborodást vált ki. Bonnie Blue új botránya állítólag annyira szélsőséges lesz, hogy még ő maga is visszataszítónak nevezte.

Bonnie Blue újabb rekordkísérlete szerinte az eddigi legfelháborítóbb lesz

A felnőtt tartalomkészítő ismét a reflektorfénybe került, miután bejelentette, hogy egy új „világrekordot” próbál megdönteni Cancúnban. Eközben a rajongók és a média terhességi pletykákat kezdtek el terjeszteni, amit Bonnie Blue nem erősített meg, de nem is cáfolt.