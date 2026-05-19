Itt az újabb Bonnie Blue-botrány, elképesztő képet posztolt a világrekorder pornós

Bonnie Blue, vagyis Tia Billinger az utóbbi napokban Ayia Napában bulizott, ahol több videó is készült róla. Az OnlyFans-modell felvételei ismét felerősítették a terhes pletykákat, pedig korábban már műterhes hassal is megtréfálta követőit.

Egyre több jel utal arra, hogy Bonnie Blue valóban terhes lehet

Újabb találgatásokat indított el terhessége körül Bonnie Blue pornósztár és OnlyFans-modell. A 27 éves felnőttfilmes az utóbbi napokban Cipruson, Ayia Napában bulizott, ahol olyan videók készültek róla, amelyeken sokak szerint már jól látható a terheshasa.

A valódi nevén Tia Billingerként ismert sztár korábban még arról beszélt, hogy műterhes hassal verte át az embereket, és szándékosan keltette azt a látszatot, mintha egy 400 fős orgián esett volna teherbe. Az új felvételek azonban ismét felerősítették a pletykákat arról, hogy valóban gyermeket várhat.

Új irányba indulhat a felnőttfilmes karrierje

Bonnie Blue közben egyre több életmódjellegű tartalmat oszt meg követőivel. A Daily Star szerint már nemcsak erotikus tartalmakkal foglalkozik, hanem arról is beszél, hogy segítene más felnőtt tartalomgyártóknak sikeresebbé válni.

Az OnlyFans-modell azt állította, hogy rengetegen kérnek tőle tanácsot pénzkereséssel, marketinggel és követőépítéssel kapcsolatban. Egy videóban a kétkedőknek is odaszólt, és azt mondta: korábban már elárulta, hogy terhes, csak sokan nem hitték el neki.

Februárban már beszélt a terhességről

Bonnie Blue már februárban is arról beszélt TikTok-oldalán, hogy gyermeket vár. Akkor azt mondta, ezen a felületen az „igazi Bonnie”-t szeretné megmutatni követőinek.

Hatalmas botrányt kavart legújabb kijelentésével az ismert felnőttfilmes celeb. Bonnie Blue ezúttal a terhes nőkre tett megjegyzéseivel került a kritikák kereszttüzébe.

Újabb hatalmas botrány robbant ki az interneten egy bulivideó miatt. A Bonnie Blue körül kialakult terhes pletykák most még nagyobb lángra kaptak, miután egy videón úgy tűnt, mintha vodkát inna egy éjszakai szórakozóhelyen.