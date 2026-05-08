Aggasztó hírek érkeztek Bonnie Tyler egészségi állapotáról

Bonnie Tyler miatt aggódnak a rajongók, miután kiderült, hogy a legendás énekesnő sürgősségi műtéten esett át Portugáliában. A 74 éves sztár állapotáról hivatalos közleményben tájékoztatták a nyilvánosságot, később pedig újabb részletek is napvilágra kerültek. A hírek szerint Bonnie Tyler kómában van – írja a Variety.

Bonnie Tyler kómában fekszik Portugáliában egy sürgősségi műtét után – Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW / DPA

Bonnie Tyler állapota súlyosabb, mint először gondolták?

A „Total Eclipse of the Heart” és a „Holding Out for a Hero” világhírű előadója Portugáliában került kórházba, Faro városában, ahol otthonnal is rendelkezik. A szerdán kiadott hivatalos közlemény szerint Bonnie Tylert sürgősségi bélműtét miatt kezelték, az operáció pedig sikeresen lezajlott.

A közleményben azt írták, hogy az énekesnő jelenleg lábadozik, családja, barátai és rajongói pedig mielőbbi felépülést kívánnak neki.

Később azonban a sajtónak nyilatkozó szóvivő arról beszélt, hogy az énekesnőt mesterséges kómába helyezték, ami segítheti a regenerálódását a műtét után.

A család és a stáb arra kérte a nyilvánosságot, hogy ebben a nehéz időszakban tartsák tiszteletben Bonnie Tyler magánéletét. Azt is közölték, hogy további tájékoztatást akkor adnak majd, amikor erre lehetőség lesz.

A walesi énekesnő a hónap végén indult volna új turnéra. Az első koncertet május 22-én tartották volna Máltán, ezt követően pedig több európai országban, köztük Magyarországon is fellépett volna. Bonnie Tyler 1977-ben robbant be a zenei életbe, később pedig olyan slágerekkel vált világhírűvé, mint a „Total Eclipse of the Heart” vagy a „Holding Out for a Hero”. Az énekesnő 2023-ban önéletrajzi könyvet is kiadott, amelyben ötvenéves pályafutását dolgozta fel.