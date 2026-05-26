Putyin véreskezű KGB-főnöke kiadta a riasztást: ez milliók életébe kerülhet

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetője, Alekszandr Bortnyikov kemény kijelentéseket tett a FÁK-tagállamok titkosszolgálati vezetőinek tanácskozásán. Az orosz biztonsági főnök szerint Ukrajna mára Európa egyik legnagyobb fegyvercsempész-központjává vált, miközben a NATO állítólag biológiai fegyverek fejlesztésén dolgozik több kontinensen is.

Bortnyikov szerint a NATO és Ukrajna komoly fenyegetést jelent Oroszország számára Forrás: Press Service of the President of Russia



Az FSZB igazgatója a FÁK Biztonsági és Hírszerző Szolgálatai Vezetőinek Tanácsának ülésén beszélt a szerinte növekvő nemzetközi fenyegetésekről. Bortnyikov külön kitért a biológiai fegyverek veszélyére, az Ukrajnából kiinduló terrorfenyegetésekre, valamint a nyugati digitális befolyásolási technológiákra is.

Bortnyikov szerint a NATO biológiai fegyvereken dolgozik

Az FSZB vezetője azt állította, hogy a NATO hosszú távú programot folytat úgynevezett szelektív biológiai fegyverek fejlesztésére Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában. Bortnyikov szerint ilyen laboratóriumok a FÁK több országában is működnek, és az ottani kísérleteket gyakran természetes eredetű járványoknak vagy baleseteknek álcázzák.

Az orosz titkosszolgálati vezető szerint az Ukrajnában zajló háború során az orosz hadsereg „jelentős mennyiségű bizonyítékot” gyűjtött össze ezekről a tevékenységekről.

Azt is hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése tovább növeli a bioterrorizmus kockázatát.

Bortnyikov kijelentette: a FÁK-országoknak közösen kell fellépniük a biológiai fegyverek jelentette veszélyekkel szemben, mert ezek szerinte az egész térség stabilitását veszélyeztetik.

Ukrajna és a terrorfenyegetés is szóba került

Az FSZB vezetője szerint Ukrajna mára Európa legnagyobb fegyvercsempészeti központjává vált. Állítása szerint az ukrán titkosszolgálatok szomszédos országok területét használják szabotőrök és fegyverek mozgatására, valamint külföldi zsoldosok toborzására.

Bortnyikov arról is beszélt, hogy az ukrán szolgálatok internetes „beszivárgást” hajtanak végre a FÁK-országok lakossága körében, különösen online call centereken keresztül. Emellett azt állította, hogy Ukrajna egyfajta „kísérleti tereppé” vált új fegyverek és konfliktusmodellek kipróbálására.

Az FSZB igazgatója azt is bejelentette, hogy az orosz és a belarusz titkosszolgálatok közösen akadályozták meg több mint 500 robbanószerkezet Oroszországba csempészését, amelyeket állítólag terrortámadásokhoz akartak felhasználni.