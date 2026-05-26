Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetője, Alekszandr Bortnyikov kemény kijelentéseket tett a FÁK-tagállamok titkosszolgálati vezetőinek tanácskozásán. Az orosz biztonsági főnök szerint Ukrajna mára Európa egyik legnagyobb fegyvercsempész-központjává vált, miközben a NATO állítólag biológiai fegyverek fejlesztésén dolgozik több kontinensen is.
Az FSZB igazgatója a FÁK Biztonsági és Hírszerző Szolgálatai Vezetőinek Tanácsának ülésén beszélt a szerinte növekvő nemzetközi fenyegetésekről. Bortnyikov külön kitért a biológiai fegyverek veszélyére, az Ukrajnából kiinduló terrorfenyegetésekre, valamint a nyugati digitális befolyásolási technológiákra is.
Bortnyikov szerint a NATO biológiai fegyvereken dolgozik
Az FSZB vezetője azt állította, hogy a NATO hosszú távú programot folytat úgynevezett szelektív biológiai fegyverek fejlesztésére Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában. Bortnyikov szerint ilyen laboratóriumok a FÁK több országában is működnek, és az ottani kísérleteket gyakran természetes eredetű járványoknak vagy baleseteknek álcázzák.
Az orosz titkosszolgálati vezető szerint az Ukrajnában zajló háború során az orosz hadsereg „jelentős mennyiségű bizonyítékot” gyűjtött össze ezekről a tevékenységekről.
Azt is hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése tovább növeli a bioterrorizmus kockázatát.
Bortnyikov kijelentette: a FÁK-országoknak közösen kell fellépniük a biológiai fegyverek jelentette veszélyekkel szemben, mert ezek szerinte az egész térség stabilitását veszélyeztetik.
Ukrajna és a terrorfenyegetés is szóba került
Az FSZB vezetője szerint Ukrajna mára Európa legnagyobb fegyvercsempészeti központjává vált. Állítása szerint az ukrán titkosszolgálatok szomszédos országok területét használják szabotőrök és fegyverek mozgatására, valamint külföldi zsoldosok toborzására.
Bortnyikov arról is beszélt, hogy az ukrán szolgálatok internetes „beszivárgást” hajtanak végre a FÁK-országok lakossága körében, különösen online call centereken keresztül. Emellett azt állította, hogy Ukrajna egyfajta „kísérleti tereppé” vált új fegyverek és konfliktusmodellek kipróbálására.
Az FSZB igazgatója azt is bejelentette, hogy az orosz és a belarusz titkosszolgálatok közösen akadályozták meg több mint 500 robbanószerkezet Oroszországba csempészését, amelyeket állítólag terrortámadásokhoz akartak felhasználni.
Digitális laboratóriumokról és nyugati befolyásolásról is beszélt
Bortnyikov szerint a Nyugat úgynevezett digitális laboratóriumokat hoz létre a FÁK-térségben, amelyek mesterséges intelligenciát használnak az emberek viselkedésének elemzésére és társadalmi feszültségek feltérképezésére.
Az FSZB vezetője szerint ezek a rendszerek alkalmasak lehetnek „színes forradalmak” előkészítésére és a közvélemény manipulálására. A brit és európai szervezeteket azzal vádolta, hogy pénzügyi, oktatási és társadalmi programokon keresztül próbálnak nyugati orientációjú új eliteket kinevelni a térségben.
A beszédben az is elhangzott, hogy brit titkosszolgálatokhoz kötődő NGO-k aktívan működnek a FÁK-országokban, és Bortnyikov szerint ezek destabilizáló tevékenységet folytatnak.
Afganisztán, drogkereskedelem és Irán is előkerült
Az FSZB vezetője szerint az afgán drogkartellek egyre inkább szintetikus kábítószerek előállítására állnak át, miközben egy új „drogövezet” alakul ki Délkelet-Ázsiától Afganisztánon át Iránig.
Bortnyikov arról is beszélt, hogy ukrán bűnszervezetek is részt vesznek a drogkereskedelemben, és a bevételeket részben terrorista hálózatok finanszírozására használják fel.
Az orosz titkosszolgálati vezető külön figyelmeztetett az Irán körüli konfliktus veszélyeire is. Szerinte egy esetleges nagyobb háború destabilizálhatja az egész iszlám világot, ami komoly biztonsági kockázatot jelentene a FÁK-országok számára is.
Bortnyikov úgy fogalmazott: a Közel-Keleten kialakuló válságokat a nemzetközi terrorista szervezetek rendre kihasználják, ezért a térség eseményei közvetlen hatással lehetnek Oroszország és szövetségesei biztonságára is.