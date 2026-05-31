Drámai a helyzet: százak alszanak a földön a börtönökben, rendkívüli intézkedésekre készül a kormány

A legfrissebb adatok szerint Belgiumban mintegy 11 ezer börtönhelyre körülbelül 13 500 fogvatartott jut. A túlzsúfoltság következtében több mint 700 elítélt és előzetes letartóztatásban lévő személy matracokon alszik a földön. Nem ritka az sem, hogy a két főre tervezett cellákba három embert zsúfolnak be. A helyzet különösen a főváros, Brüsszel térségében súlyos, mutatott rá a focus.de.
Vészjelzést küldtek a börtönigazgatók
A hatóságok szerint a probléma egyik fő oka a kábítószer-bűnözés elleni fellépés erősödése. A brüsszeli ügyészség adatai alapján 2025-ben egyetlen év alatt megduplázódott a kiadott letartóztatási parancsok száma.
Emellett komoly terhet jelent az is, hogy Belgiumban nincs elegendő pszichiátriai férőhely, ezért sok mentális betegséggel küzdő vagy beszámíthatatlannak nyilvánított elkövető is a börtönrendszerben marad.
A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a börtönigazgatók és a személyzet képviselői már hónapokkal ezelőtt nyílt levélben kértek segítséget.
Ennek a segélykiáltásnak a figyelmen kívül hagyása többé nem lehet opció. A vörös vonalat átléptük. Ezt már nem tudjuk tovább elviselni
– írták.
A levél nagy visszhangot váltott ki Belgiumban.
Az Európa Tanács kínzásmegelőzési bizottsága is megszólalt
A problémára nemzetközi szervezetek is felfigyeltek. Az Európa Tanács kínzásmegelőzési bizottsága szerint Belgium mellett több európai országban is súlyos gondot jelent a börtönök túlzsúfoltsága.
A szakértők arra figyelmeztettek, hogy az ilyen körülmények fokozhatják az erőszakot, növelhetik a feszültséget az őrök és a rabok között, valamint embertelen bánásmódhoz vezethetnek.
A válság miatt a belga kormány kénytelen volt rendkívüli intézkedéseket hozni. A brüsszeli Saint-Gilles börtönt korábban elavult állapota miatt be akarták zárni, most azonban a hatóságok úgy döntöttek, hogy meghosszabbítják működését.
A férőhelyek számát is növelni kívánják, hogy enyhítsék a nyomást a rendszerben.
Elektronikus nyomkövetőt kaphatnak, és külföldre is küldhetik a rabokat
A belga miniszterelnök, Bart De Wever azt javasolta, hogy mintegy 1300 elítélt ne börtönben töltse büntetését, hanem elektronikus nyomkövetővel otthon maradjon. A cél az, hogy gyorsan felszabaduljanak a leginkább túlterhelt intézetek férőhelyei.
A belga igazságügyi tárca egy még radikálisabb megoldást is vizsgál. A tervek szerint külföldi börtönökben bérelnének férőhelyeket azok számára, akik nem rendelkeznek belgiumi tartózkodási joggal. A belga miniszterek már több országban, köztük Észtországban, Koszovóban és Albániában is tárgyalásokat folytattak a lehetőségről.
Az elképzelés szerint az érintett elítéltek büntetésüket nem Belgiumban, hanem külföldi büntetés-végrehajtási intézetekben töltenék le.
Egyre nagyobb a nyomás a kormányon
A belga kormány számára a börtönválság az egyik legsürgetőbb belpolitikai kérdéssé vált. Miközben a fogvatartottak száma folyamatosan emelkedik, a szakemberek attól tartanak, hogy újabb férőhelyek nélkül a helyzet tovább romolhat. A börtönigazgatók szerint a rendszer már most a teljesítőképessége határán működik.
