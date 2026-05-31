Hatalmas fordulat: megvan, ki dönt Lisztes Krisztián jövőjéről

Drámai a helyzet: százak alszanak a földön a börtönökben, rendkívüli intézkedésekre készül a kormány

Soha nem látott válság alakult ki Belgiumban. A börtönök annyira túlzsúfoltak, hogy több száz fogvatartott kénytelen matracokon, a cellák padlóján tölteni az éjszakát. A helyzet odáig fajult, hogy a börtönigazgatók és a szakszervezetek nyílt levélben fordultak a politikai vezetéshez.
A legfrissebb adatok szerint Belgiumban mintegy 11 ezer börtönhelyre körülbelül 13 500 fogvatartott jut. A túlzsúfoltság következtében több mint 700 elítélt és előzetes letartóztatásban lévő személy matracokon alszik a földön. Nem ritka az sem, hogy a két főre tervezett cellákba három embert zsúfolnak be. A helyzet különösen a főváros, Brüsszel térségében súlyos, mutatott rá a focus.de.

Elképesztően túlzsúfoltak a börtönök Belgiumban, belpolitikai krízishelyzet alakult ki miatta – Fotó: Unsplash

Vészjelzést küldtek a börtönigazgatók

A hatóságok szerint a probléma egyik fő oka a kábítószer-bűnözés elleni fellépés erősödése. A brüsszeli ügyészség adatai alapján 2025-ben egyetlen év alatt megduplázódott a kiadott letartóztatási parancsok száma.

Emellett komoly terhet jelent az is, hogy Belgiumban nincs elegendő pszichiátriai férőhely, ezért sok mentális betegséggel küzdő vagy beszámíthatatlannak nyilvánított elkövető is a börtönrendszerben marad.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a börtönigazgatók és a személyzet képviselői már hónapokkal ezelőtt nyílt levélben kértek segítséget.

Ennek a segélykiáltásnak a figyelmen kívül hagyása többé nem lehet opció. A vörös vonalat átléptük. Ezt már nem tudjuk tovább elviselni 

– írták.

A levél nagy visszhangot váltott ki Belgiumban.

Az Európa Tanács kínzásmegelőzési bizottsága is megszólalt

A problémára nemzetközi szervezetek is felfigyeltek. Az Európa Tanács kínzásmegelőzési bizottsága szerint Belgium mellett több európai országban is súlyos gondot jelent a börtönök túlzsúfoltsága.

A szakértők arra figyelmeztettek, hogy az ilyen körülmények fokozhatják az erőszakot, növelhetik a feszültséget az őrök és a rabok között, valamint embertelen bánásmódhoz vezethetnek.

A válság miatt a belga kormány kénytelen volt rendkívüli intézkedéseket hozni. A brüsszeli Saint-Gilles börtönt korábban elavult állapota miatt be akarták zárni, most azonban a hatóságok úgy döntöttek, hogy meghosszabbítják működését.

A férőhelyek számát is növelni kívánják, hogy enyhítsék a nyomást a rendszerben.

Elektronikus nyomkövetőt kaphatnak, és külföldre is küldhetik a rabokat

A belga miniszterelnök, Bart De Wever azt javasolta, hogy mintegy 1300 elítélt ne börtönben töltse büntetését, hanem elektronikus nyomkövetővel otthon maradjon. A cél az, hogy gyorsan felszabaduljanak a leginkább túlterhelt intézetek férőhelyei.

A belga igazságügyi tárca egy még radikálisabb megoldást is vizsgál. A tervek szerint külföldi börtönökben bérelnének férőhelyeket azok számára, akik nem rendelkeznek belgiumi tartózkodási joggal. A belga miniszterek már több országban, köztük Észtországban, Koszovóban és Albániában is tárgyalásokat folytattak a lehetőségről.

Az elképzelés szerint az érintett elítéltek büntetésüket nem Belgiumban, hanem külföldi büntetés-végrehajtási intézetekben töltenék le.

Egyre nagyobb a nyomás a kormányon

A belga kormány számára a börtönválság az egyik legsürgetőbb belpolitikai kérdéssé vált. Miközben a fogvatartottak száma folyamatosan emelkedik, a szakemberek attól tartanak, hogy újabb férőhelyek nélkül a helyzet tovább romolhat. A börtönigazgatók szerint a rendszer már most a teljesítőképessége határán működik.

