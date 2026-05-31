Drámai a helyzet: százak alszanak a földön a börtönökben, rendkívüli intézkedésekre készül a kormány

A legfrissebb adatok szerint Belgiumban mintegy 11 ezer börtönhelyre körülbelül 13 500 fogvatartott jut. A túlzsúfoltság következtében több mint 700 elítélt és előzetes letartóztatásban lévő személy matracokon alszik a földön. Nem ritka az sem, hogy a két főre tervezett cellákba három embert zsúfolnak be. A helyzet különösen a főváros, Brüsszel térségében súlyos, mutatott rá a focus.de.

Elképesztően túlzsúfoltak a börtönök Belgiumban, belpolitikai krízishelyzet alakult ki miatta – Fotó: Unsplash

Vészjelzést küldtek a börtönigazgatók

A hatóságok szerint a probléma egyik fő oka a kábítószer-bűnözés elleni fellépés erősödése. A brüsszeli ügyészség adatai alapján 2025-ben egyetlen év alatt megduplázódott a kiadott letartóztatási parancsok száma.

Emellett komoly terhet jelent az is, hogy Belgiumban nincs elegendő pszichiátriai férőhely, ezért sok mentális betegséggel küzdő vagy beszámíthatatlannak nyilvánított elkövető is a börtönrendszerben marad.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a börtönigazgatók és a személyzet képviselői már hónapokkal ezelőtt nyílt levélben kértek segítséget.

Ennek a segélykiáltásnak a figyelmen kívül hagyása többé nem lehet opció. A vörös vonalat átléptük. Ezt már nem tudjuk tovább elviselni

– írták.

A levél nagy visszhangot váltott ki Belgiumban.

Az Európa Tanács kínzásmegelőzési bizottsága is megszólalt

A problémára nemzetközi szervezetek is felfigyeltek. Az Európa Tanács kínzásmegelőzési bizottsága szerint Belgium mellett több európai országban is súlyos gondot jelent a börtönök túlzsúfoltsága.

A szakértők arra figyelmeztettek, hogy az ilyen körülmények fokozhatják az erőszakot, növelhetik a feszültséget az őrök és a rabok között, valamint embertelen bánásmódhoz vezethetnek.

A válság miatt a belga kormány kénytelen volt rendkívüli intézkedéseket hozni. A brüsszeli Saint-Gilles börtönt korábban elavult állapota miatt be akarták zárni, most azonban a hatóságok úgy döntöttek, hogy meghosszabbítják működését.

A férőhelyek számát is növelni kívánják, hogy enyhítsék a nyomást a rendszerben.

Elektronikus nyomkövetőt kaphatnak, és külföldre is küldhetik a rabokat

A belga miniszterelnök, Bart De Wever azt javasolta, hogy mintegy 1300 elítélt ne börtönben töltse büntetését, hanem elektronikus nyomkövetővel otthon maradjon. A cél az, hogy gyorsan felszabaduljanak a leginkább túlterhelt intézetek férőhelyei.