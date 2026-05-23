Hiába Hollywood legnagyobb sztárja, súlyos csapás érte Brad Pittet

A 62 éves színész az elmúlt években látványos szakmai sikereket ért el. Az F1 című film hatalmas bevételt hozott, és új generációk számára is ismét reflektorfénybe helyezte a sztárt. Brad Pitt a magánéletében ugyanakkor továbbra is nehézségekkel küzd, elsősorban gyermekeihez fűződő viszonya miatt – írja a Daily Mail.

Brad Pittet a legnagyobb vesztesége a magánéletében érte

A brit sajtó szerint Pitt és volt felesége, Angelina Jolie hat gyermeke közül egyik sem ápol szoros kapcsolatot az édesapjával. A családi konfliktus gyökerei még 2016-ra nyúlnak vissza, amikor a sztárpár kapcsolata végleg megromlott. A válást követő években a gyerekek fokozatosan eltávolodtak Pitt-től, többen pedig már a vezetéknevét sem használják.

A beszámolók szerint Zahara, Maddox és Pax már korábban is nyíltan Angelina Jolie oldalára álltak. Később Shiloh is kérvényezte, hogy hivatalosan eltávolíthassa apja nevét a sajátjából, míg Vivienne szintén kizárólag a Jolie vezetéknevet használta egy színházi produkció kapcsán.

A közelmúltban Zahara egyetemi diplomaosztója is ráirányította a figyelmet a családi feszültségekre. A rendezvényen Angelina Jolie és több testvér is jelen volt, Brad Pitt azonban nem vett részt az eseményen. A színészhez közel álló források szerint ennek oka nem érdektelenség, hanem az, hogy a kapcsolatuk jelenleg rendkívül távoli.

A színész környezetéből ugyanakkor azt állítják, Pitt nem adta fel a reményt. Ismerősei szerint továbbra is bízik abban, hogy idővel sikerül rendezni a viszonyt a gyermekeivel.

Eközben Brad Pitt magánéletében új fejezet nyílt. Pitt 2022 óta alkot egy párt a nála jóval fiatalabb Ines de Ramonnal, akivel már együtt is élnek. A kapcsolatuk stabilnak és harmonikusnak tűnik, a színész állítólag nagyra értékeli partnere támogatását és nyugodt természetét.

A házasság azonban a hírek szerint nincs napirenden. A színészhez közel álló források szerint Brad Pitt jelenleg nem tervezi, hogy harmadszor is megnősül, és újabb gyermeket sem szeretne. A családi konfliktusok és az elmúlt évek megpróbáltatásai mély nyomot hagytak benne.