Péniszkrém miatt pereskedik Brad Pitt

A Malibu központú Beau D. nevű vállalat pert indított Brad Pitt bőrápolási márkája ellen az Egyesült Államokban. A cég szerint a színész Beau Domaine nevű márkája túlságosan hasonlít az ő nevükre, ami megtévesztheti a vásárlókat - számolt be róla a Page Six.

A Beau D. 2020-ban indult luxus szépségápolási termékekkel, köztük egy úgynevezett „D. Cream” nevű készítménnyel. A vállalat saját meghatározása szerint a termék egy intim bőrápoló krém, amelyet kifejezetten férfiak számára fejlesztettek ki.

Brad Pitt márkája eredetileg Le Domaine néven működött, majd 2025-ben Beau Domaine-ra változtatták a nevét. A színész cége francia borászati partnerekkel együttműködésben készít bőrápolási termékeket, amelyekben különleges szőlőalapú összetevőket és öregedésgátló hatóanyagokat használnak.

A kereset szerint a Beau D. három alkalommal is megpróbált peren kívüli megállapodást kötni, de ez nem vezetett eredményre. A vállalat ezért hamis eredetmegjelölés és tisztességtelen verseny miatt fordult bírósághoz Kaliforniában.

A cég több mint 75 ezer dollár kártérítést követel, emellett azt szeretnék elérni, hogy Brad Pitt vállalata ne használhassa tovább a Beau Domaine nevet.

Az ügy különösen nagy figyelmet kapott az amerikai sajtóban, mivel a Beau D. marketingje kifejezetten provokatív stílusú. A vállalat honlapján például spermium alakú kurzor jelenik meg, terméküket pedig „crème pénisz”-ként emlegetik.