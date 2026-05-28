Péniszkrém miatt pereskedik Brad Pitt

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
Különös jogi vita robbant ki az Egyesült Államokban egy luxusbőrápolási márka miatt. A Brad Pitt nevéhez köthető Beau Domaine ellen egy „péniszkrémet” forgalmazó vállalat indított pert, mert szerintük a két márkanév túlságosan hasonlít egymásra.
A Malibu központú Beau D. nevű vállalat pert indított Brad Pitt bőrápolási márkája ellen az Egyesült Államokban. A cég szerint a színész Beau Domaine nevű márkája túlságosan hasonlít az ő nevükre, ami megtévesztheti a vásárlókat - számolt be róla a Page Six.

US actor and producer Brad Pitt poses on the red carpet upon arrival for the European Premier of F1 The Movie, at Cineworld Leicester Square, central London, on June 23, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) US actor and producer Brad Pitt poses on the red carpet upon arrival for the European Premier of F1 The Movie, at Cineworld Leicester Square, central London, on June 23, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)
Brad Pitt az F1 című film európai premierjén Londonban - Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A Beau D. 2020-ban indult luxus szépségápolási termékekkel, köztük egy úgynevezett „D. Cream” nevű készítménnyel. A vállalat saját meghatározása szerint a termék egy intim bőrápoló krém, amelyet kifejezetten férfiak számára fejlesztettek ki.

Brad Pitt márkája eredetileg Le Domaine néven működött, majd 2025-ben Beau Domaine-ra változtatták a nevét. A színész cége francia borászati partnerekkel együttműködésben készít bőrápolási termékeket, amelyekben különleges szőlőalapú összetevőket és öregedésgátló hatóanyagokat használnak.

A kereset szerint a Beau D. három alkalommal is megpróbált peren kívüli megállapodást kötni, de ez nem vezetett eredményre. A vállalat ezért hamis eredetmegjelölés és tisztességtelen verseny miatt fordult bírósághoz Kaliforniában.

A cég több mint 75 ezer dollár kártérítést követel, emellett azt szeretnék elérni, hogy Brad Pitt vállalata ne használhassa tovább a Beau Domaine nevet.

Az ügy különösen nagy figyelmet kapott az amerikai sajtóban, mivel a Beau D. marketingje kifejezetten provokatív stílusú. A vállalat honlapján például spermium alakú kurzor jelenik meg, terméküket pedig „crème pénisz”-ként emlegetik.

Brad Pitt állítólag továbbra sem ápol érdemi kapcsolatot hat gyermekével, miközben boldog párkapcsolatban él jelenlegi kedvesével, Ines de Ramonnal.

 

