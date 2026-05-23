Ezért pofozta fel Macront a felesége – döbbenetes mit művelt

A francia sajtóban nagy visszhangot váltott ki Florian Tardif újságíró új könyve, amely Emmanuel Macron francia elnök és felesége kapcsolatáról közöl állításokat. A kötet többek között azt írja, hogy Brigitte Macron erősen féltékeny természetű, és jelentős befolyást gyakorol az Élysée-palota belső működésére is - számol be róla a Daily Mail.

A Brigitte Macronról szóló kötet nagy visszhangot váltott ki Franciaországban

A könyv szerint a francia first lady gyakran aggódott férje esetleges hűtlensége miatt, miközben Emmanuel Macront az elmúlt években többször is különböző pletykák középpontjába állították. Az államfő ezeket rendszeresen visszautasította, és alaptalan találgatásoknak nevezte.

Brigitte Macron és az új könyv állításai

Az „Un Couple (Presque) Parfait” című könyv szerint Brigitte Macron rendszeresen beleszólt abba is, kik dolgozhatnak az Élysée-palotában. A szerző azt állítja, hogy a first lady különösen figyelte a női jelentkezőket, és előfordult, hogy fényképeket kért róluk, mielőtt döntés született volna alkalmazásukról.

A kötet kitér egy korábban nagy visszhangot kiváltó jelenetre is, amikor Brigitte Macron egy vietnámi állami látogatás során a kamerák előtt arcon ütötte férjét közvetlenül a repülőgépről való leszállás előtt. Az Élysée-palota később azt közölte, hogy csupán játékos civódás történt. A szerző ugyanakkor azt állítja, hogy az incidens hátterében egy Emmanuel Macron telefonján látott videóüzenet állhatott, amelyet egy francia–iráni színésznő küldött az elnöknek.

Emmanuel Macron reagált a pletykákra

A francia elnök korábban többször is bírálta a magánéletét érintő találgatásokat, és „szemétnek” nevezte az interneten terjedő pletykákat. Emmanuel Macron szerint a különböző összeesküvés-elméletek mesterségesen próbálják felnagyítani a házasságáról szóló híreket.

