Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Percek alatt történt a tragédia: 14-en haltak meg a felvonóbalesetben

Sport

Több követője van, mint Hosszú Katinkának, de itthon alig ismerik: magyar a világ legfittebb nője!

Brigitte Macron

Ezért pofozta fel Macront a felesége – döbbenetes mit művelt

15 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új életrajzi könyv jelent meg Emmanuel Macron francia elnök és felesége kapcsolatáról, amely több vitatott állítást is megfogalmaz az Élysée-palota belső működéséről. A Brigitte Macronról szóló kötet féltékenységről, személyes konfliktusokról és az elnöki környezet mindennapjairól is ír.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brigitte MacronEmmanuel Macronházasság

A francia sajtóban nagy visszhangot váltott ki Florian Tardif újságíró új könyve, amely Emmanuel Macron francia elnök és felesége kapcsolatáról közöl állításokat. A kötet többek között azt írja, hogy Brigitte Macron erősen féltékeny természetű, és jelentős befolyást gyakorol az Élysée-palota belső működésére is - számol be róla a Daily Mail.

A Brigitte Macronról szóló kötet nagy visszhangot váltott ki Franciaországban France's President Emmanuel Macron (L) and his wife Brigitte Macron react upon the arrival of Papua New Guinea's Prime Minister at the Elysee Presidential Palace in Paris on May 20, 2026. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
A Brigitte Macronról szóló kötet nagy visszhangot váltott ki Franciaországban
Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

A könyv szerint a francia first lady gyakran aggódott férje esetleges hűtlensége miatt, miközben Emmanuel Macront az elmúlt években többször is különböző pletykák középpontjába állították. Az államfő ezeket rendszeresen visszautasította, és alaptalan találgatásoknak nevezte.

Brigitte Macron és az új könyv állításai

Az „Un Couple (Presque) Parfait” című könyv szerint Brigitte Macron rendszeresen beleszólt abba is, kik dolgozhatnak az Élysée-palotában. A szerző azt állítja, hogy a first lady különösen figyelte a női jelentkezőket, és előfordult, hogy fényképeket kért róluk, mielőtt döntés született volna alkalmazásukról.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

A kötet kitér egy korábban nagy visszhangot kiváltó jelenetre is, amikor Brigitte Macron egy vietnámi állami látogatás során a kamerák előtt arcon ütötte férjét közvetlenül a repülőgépről való leszállás előtt. Az Élysée-palota később azt közölte, hogy csupán játékos civódás történt. A szerző ugyanakkor azt állítja, hogy az incidens hátterében egy Emmanuel Macron telefonján látott videóüzenet állhatott, amelyet egy francia–iráni színésznő küldött az elnöknek.

Emmanuel Macron reagált a pletykákra

A francia elnök korábban többször is bírálta a magánéletét érintő találgatásokat, és „szemétnek” nevezte az interneten terjedő pletykákat. Emmanuel Macron szerint a különböző összeesküvés-elméletek mesterségesen próbálják felnagyítani a házasságáról szóló híreket.

A könyv Franciaországban jelent meg, és jelenleg csak francia nyelven érhető el. A megjelenés után több politikai és bulvárfelület is részletesen foglalkozott a benne szereplő állításokkal.

Súlyos! Fotón a titkos másik nő, aki miatt felpofozta Macront a felesége

Emmanuel Macron zenés show-t csinált a hivatalos látogatásból – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!