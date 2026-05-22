Lasagnéval próbálta megúszni a letartóztatást Britney Spears – sokkoló videó

Új videó került nyilvánosságra Britney Spears botrányos ügyéről, miután ittas vezetés gyanúja miatt intézkedtek vele szemben Kaliforniában. A 44 éves popsztárt Ventura megye közelében állították meg, miután a hatóságok szerint veszélyesen és szabálytalanul közlekedett. A helyzet gyorsan eszkalálódott, a rendőrségi jelentés pedig több szokatlan részletet is feltárt – írja a Sun.

Fotó: Getty Images via AFP

Sokkoló részletek derültek ki Britney Spears ittas vezetési ügyéről

A rendőrség egy bejelentés alapján érkezett a helyszínre, amely szerint egy jármű nagy sebességgel és cikázva halad az úton. A járőrök többszöri sávváltást és késedelmes reakciót észleltek, ezért megkülönböztető jelzést és szirénát is alkalmaztak, hogy megállítsák a sofőrt.

A rendőri jelentés szerint alkoholszagot éreztek, az autóban pedig egy üres borospoharat és egy gyógyszereket tartalmazó táskát találtak, benne Adderall feliratú készítménnyel is. Britney Spears azt mondta a rendőröknek, hogy korábban egy mimózát ivott, és több vényköteles gyógyszert is bevett aznap, köztük antidepresszánst és hangulatstabilizálót.

Az intézkedés során az énekesnő kezdetben nem szállt ki az autóból, ügyvédet kért, és arra hivatkozott, hogy korábban zaklatták, ezért nem akart együttműködni. Végül körülbelül tíz perc után engedelmeskedett a felszólításnak, és a járdára kísérték. A rendőrök szerint beszéde zavart volt, járása bizonytalan, hangulata pedig szélsőségesen ingadozó. A jelentés kitér arra is, hogy Britney Spears időnként brit akcentussal beszélt, és a helyszíni józansági tesztek során nem tudta pontosan követni az utasításokat.

A rendőrségi felvételeken az is hallható, hogy az érzelmileg zaklatott Britney Spears azt mondja, otthon akár lasagnét is készítene a rendőröknek, miközben próbálta enyhíteni a helyzetet.