3000 évig rejtőzött a föld alatt Európa egyik nagy titka

A bronzkori Európa egyik régóta rejtett fejezetét ritka sírok és modern vizsgálatok segítségével tárták fel. A kutatás szerint a 3000 évvel ezelőtti közösségek egyszerre őrizték hagyományaikat és nyitottak voltak az új szokásokra.
Milyen volt az élet a bronzkori Európában?
Ritka sírok segítettek feltárni a bronzkori Európa egyik régóta rejtett fejezetét. A kutatók DNS-, izotóp- és csontvizsgálatokkal rekonstruálták, hogyan éltek, mit ettek és hogyan temetkeztek az emberek 3000 évvel ezelőtt.
- Bronzkori sírok
- Ősi DNS-vizsgálatok
- Európa elveszett világa
- Kínából érkező köles az étrendben
- Különös temetkezési szokások
A Nature Communications folyóiratban megjelent kutatás a késő bronzkori Közép-Európát vizsgálta, nagyjából Kr. e. 1300 és 800 között. Ez az urnamezős kultúra időszaka volt, amikor a hamvasztás széles körben elterjedt.
Ez sokáig megnehezítette a kutatók dolgát, mert a hamvasztás elpusztítja a biológiai nyomok nagy részét. Ezért különösen fontosak azok a ritka, nem hamvasztásos sírok, amelyeket Németországban, Csehországban és Lengyelországban vizsgáltak.
Ősi DNS mutatta meg, hogyan formálódott át Európa
A DNS-vizsgálatok szerint a bronzkori közösségek nem egyik napról a másikra változtak meg. A genetikai adatok inkább lassú, térségenként eltérő átalakulást mutattak.
A kutatók szerint ezek az emberek kapcsolatban álltak más régiókkal, különösen a Dunától délre és délkeletre fekvő területekkel, de közben erősen kötődtek saját helyi hagyományaikhoz. Az új szokások tehát főként kapcsolatokkal, kereskedelemmel és társadalmi érintkezéssel terjedhettek, nem tömeges vándorlással.
Az izotópos vizsgálatok azt is megmutatták, hogy a legtöbb ember azon a vidéken élte le az életét, ahol később eltemették. A stroncium- és oxigénizotópok ugyanis kémiai ujjlenyomatként őrzik annak a környezetnek a nyomát, ahol valaki felnőtt.
Ez azért fontos, mert új képet ad a bronzkori Európáról. A változás nem feltétlenül népek tömeges mozgásával érkezett, hanem helyben élő közösségek vették át, alakították és sajátították ki az újításokat.
Egy Kínából érkező növény is megjelent az étrendben
A kutatás egyik legérdekesebb része az étrendre vonatkozott. A tudósok bizonyítékot találtak arra, hogy a közösségek seprűkölest kezdtek fogyasztani, amely nem sokkal korábban Északkelet-Kínából jutott el Európába.
A köles valószínűleg azért vált népszerűvé, mert jól alkalmazkodott a környezeti vagy gazdasági nehézségekhez. Később azonban visszaszorult, és az emberek ismét inkább a hagyományos gabonák, például a búza és az árpa felé fordultak.
Kemény élet és különös temetkezések nyomai
A csontmaradványok gyermekkori stresszről, ízületi kopásról és sérülésekről árulkodtak, ami fizikailag megterhelő életmódra utal. Nagy járványokra viszont nem találtak bizonyítékot.
A temetkezések is rendkívül változatosak voltak: a hamvasztás mellett hagyományos sírok, koponyatemetkezések és több szakaszból álló rítusok is előfordultak. A kutatók szerint mindez azt mutatja, hogy a bronzkori Európa nem merev és elszigetelt világ volt, hanem élő, változó és egymással kapcsolatban álló közösségek hálózata.
Cikkünk a ScienceDaily írása alapján készült.
