3000 évig rejtőzött a föld alatt Európa egyik nagy titka

A bronzkori Európa egyik régóta rejtett fejezetét ritka sírok és modern vizsgálatok segítségével tárták fel. A kutatás szerint a 3000 évvel ezelőtti közösségek egyszerre őrizték hagyományaikat és nyitottak voltak az új szokásokra.

A bronzkori Európa közösségeit DNS-, izotóp- és csontvizsgálatokkal elemezték a kutatók (A képen egy Kr. e. 1800–500 közötti, tanumi, svédországi sziklarajz látható, amelyen egy ökör húz egy ekét; a lelet a Vitlycke Múzeumban található) Fotó: Bridgeman Images

Milyen volt az élet a bronzkori Európában?

Ritka sírok segítettek feltárni a bronzkori Európa egyik régóta rejtett fejezetét. A kutatók DNS-, izotóp- és csontvizsgálatokkal rekonstruálták, hogyan éltek, mit ettek és hogyan temetkeztek az emberek 3000 évvel ezelőtt.

Bronzkori sírok

Ősi DNS-vizsgálatok

Európa elveszett világa

Kínából érkező köles az étrendben

Különös temetkezési szokások

A Nature Communications folyóiratban megjelent kutatás a késő bronzkori Közép-Európát vizsgálta, nagyjából Kr. e. 1300 és 800 között. Ez az urnamezős kultúra időszaka volt, amikor a hamvasztás széles körben elterjedt.

Ez sokáig megnehezítette a kutatók dolgát, mert a hamvasztás elpusztítja a biológiai nyomok nagy részét. Ezért különösen fontosak azok a ritka, nem hamvasztásos sírok, amelyeket Németországban, Csehországban és Lengyelországban vizsgáltak.

Ősi DNS mutatta meg, hogyan formálódott át Európa

A DNS-vizsgálatok szerint a bronzkori közösségek nem egyik napról a másikra változtak meg. A genetikai adatok inkább lassú, térségenként eltérő átalakulást mutattak.

A kutatók szerint ezek az emberek kapcsolatban álltak más régiókkal, különösen a Dunától délre és délkeletre fekvő területekkel, de közben erősen kötődtek saját helyi hagyományaikhoz. Az új szokások tehát főként kapcsolatokkal, kereskedelemmel és társadalmi érintkezéssel terjedhettek, nem tömeges vándorlással.

Bronzkori fegyverek Erdélyből

Fotó: Készítette: Work of Romanian goverment - http://domino.kappa.ro/guvern/diverse.nsf/toate/ist_ilustrata/$file/4.jpg, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=391092

Az izotópos vizsgálatok azt is megmutatták, hogy a legtöbb ember azon a vidéken élte le az életét, ahol később eltemették. A stroncium- és oxigénizotópok ugyanis kémiai ujjlenyomatként őrzik annak a környezetnek a nyomát, ahol valaki felnőtt.

Ez azért fontos, mert új képet ad a bronzkori Európáról. A változás nem feltétlenül népek tömeges mozgásával érkezett, hanem helyben élő közösségek vették át, alakították és sajátították ki az újításokat.