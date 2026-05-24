Több mint 140 éve nyitották meg a „világ nyolcadik csodáját” – elképesztő képeken a gigantikus mérnöki bravúr

A Brooklyn-híd megépítésének ötlete az amerikai mérnök, a Németországból kivándorolt John Augustus Roebling nevéhez fűződik. Az East River fölött átívelő híd Manhattan és Brooklyn első állandó szárazföldi összeköttetését biztosította, és megnyitásakor a világ leghosszabb függőhídjának számított - számolt be a National Geographic.

A Brooklyn-híd 2025-ben

Fotó: / AFP

Tragédiák árnyékolták be a Brooklyn-híd építését

A munkálatok még el sem kezdődtek, amikor a projekt első tragédiája bekövetkezett. John Roebling 1869 júliusában, helyszíni mérések közben súlyosan megsérült a kikötőben, amikor egy hajóhoz rögzített vasoszlopok összezúzták a lábfejét. Bár a sérült lábujjakat amputálták, a mérnök sebe elfertőződött, és néhány héttel később tetanuszban meghalt.

A projekt vezetését fia, Washington Roebling vette át, aki továbbfejlesztette az eredeti terveket és új műszaki megoldásokat alkalmazott az építkezés során.