Több mint 140 éve nyitották meg a „világ nyolcadik csodáját” – elképesztő képeken a gigantikus mérnöki bravúr

37 perce
Olvasási idő: 8 perc
1883. május 24-én nyitották meg hivatalosan New York egyik legismertebb építményét, amely örökre megváltoztatta a város közlekedését és fejlődését. A Brooklyn-híd megépítése mérnöki áttörésnek számított a 19. században, az átadását pedig több tízezer ember ünnepelte a helyszínen.
A Brooklyn-híd megépítésének ötlete az amerikai mérnök, a Németországból kivándorolt John Augustus Roebling nevéhez fűződik. Az East River fölött átívelő híd Manhattan és Brooklyn első állandó szárazföldi összeköttetését biztosította, és megnyitásakor a világ leghosszabb függőhídjának számított - számolt be a National Geographic.

A Brooklyn-híd 2025-ben
Tragédiák árnyékolták be a Brooklyn-híd építését

A munkálatok még el sem kezdődtek, amikor a projekt első tragédiája bekövetkezett. John Roebling 1869 júliusában, helyszíni mérések közben súlyosan megsérült a kikötőben, amikor egy hajóhoz rögzített vasoszlopok összezúzták a lábfejét. Bár a sérült lábujjakat amputálták, a mérnök sebe elfertőződött, és néhány héttel később tetanuszban meghalt.

A projekt vezetését fia, Washington Roebling vette át, aki továbbfejlesztette az eredeti terveket és új műszaki megoldásokat alkalmazott az építkezés során. 

A világ első acélkábeles függőhídjáról metszet, 1883

 

Nem sokkal később azonban ő is súlyosan megbetegedett: a híd alapozásánál alkalmazott keszonokban végzett munka miatt dekompressziós betegséget, vagyis keszonbetegséget kapott, amely részleges bénulást okozott nála.

Washington Roebling ezután már otthonából irányította a munkálatokat. A History információi szerint felesége, Emily Warren Roebling közvetített közte és a helyszínen dolgozó mérnökök között. Emily az évek során olyan mély műszaki tudást szerzett, hogy sok történész szerint gyakorlatilag ő vezette a projektet a következő több mint egy évtizedben.

A Brooklyn-híd építésénél először alkalmaztak különleges technológiát

A híd építése 1870 januárjában kezdődött. A hídpilléreket úgynevezett pneumatikus keszonokra alapozták, amelyeket a világon elsőként használtak ilyen méretű projekt során. A vízzáró szerkezetekbe sűrített levegőt pumpáltak, hogy a munkások a folyómeder alatt, száraz körülmények között dolgozhassanak.

A több ezer tonnás keszonokat Manhattan oldalán 24 méter, Brooklyn felől pedig 13,5 méter mélyre süllyesztették. A módszer korszakalkotónak számított, ugyanakkor rendkívül veszélyes volt. Több mint száz munkás betegedett meg a gyors nyomásváltozás miatt, és az építkezés összesen 27 ember életét követelte.

John Roebling a korszakban még ismeretlen aerodinamikai problémák miatt különösen erősre tervezte a szerkezetet. A beépített kábelek egy részéről később kiderült, hogy gyengébb minőségűek a megrendeltnél, ezért Washington Roebling további 250 átlós kábellel erősítette meg a hidat. Ezekről később bebizonyosodott, hogy statikailag nem is feltétlenül szükségesek, de a híd látványos megjelenésének fontos elemei maradtak.

Hatalmas ünnepséggel adták át a hidat

A Brooklyn-hidat 13 évnyi építkezés után, 1883. május 24-én avatták fel. Az ünnepségen Chester A. Arthur amerikai elnök és New York vezető politikusai is részt vettek.

Emily Warren Roebling haladt át elsőként a hídon egy lóvontatta kocsiban. Az első napon több mint 150 ezer gyalogos és mintegy 1800 jármű használta az új átkelőt.

A híd megnyitását követően azonban tragédia történt: néhány nappal később pánik tört ki a gyalogosok között egy elterjedt rémhír miatt, miszerint a híd leszakad. A menekülő tömegben 12 ember vesztette életét.

A Brooklyn-híd biztonságába vetett hitet végül a híres cirkuszigazgató, P. T. Barnum próbálta helyreállítani, amikor 1884-ben 21 elefántot – köztük a híres Jumbót – vezetett át a hídon.

A Brooklyn-híd ma is New York egyik legismertebb jelképe

A neogótikus tornyairól ismert Brooklyn-híd teljes hossza 1825 méter, legnagyobb fesztávolsága pedig 486 méter. Építésekor New York és Brooklyn hídként emlegették, hivatalosan csak 1915-ben kapta meg a Brooklyn-híd nevet.

A műemléki védelem alatt álló építményen ma hat autósáv, valamint gyalogos- és kerékpárút is található. A hidat az elmúlt években több ütemben felújították, 2021-ben pedig új, védett kerékpársávot alakítottak ki rajta. A Brooklyn-híd mára nemcsak New York egyik legismertebb turisztikai látványossága lett, hanem az amerikai mérnöki teljesítmény egyik legismertebb szimbóluma is.

 

