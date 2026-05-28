Ursula von der Leyen durván megsarcolná Németországot

Németországot újabb milliárdos sokk fenyegeti, ezúttal Brüsszel felől. Több sajtóértesülés szerint Németország állandó EU-képviselője, Thomas Ossowski arra figyelmeztetett, hogy „óriási mértékben” nőhet Németország hozzájárulása az EU költségvetéséhez – írta meg a Bild.

Brüsszel újabb brutális sarcot verne Németországra

A jelenlegi tervek alapján Berlin befizetései 2028-tól akár 75-80 százalékkal is emelkedhetnek. Ossowski állítólag EU-s kollégáinak úgy fogalmazott: a szűkös költségvetési helyzet miatt ezt „egyszerűen lehetetlen finanszírozni”.

Ursula von der Leyen a 2028 és 2034 közötti időszakra 2 billió eurós uniós költségvetést tervezne, ami minden korábbinál nagyobb összeg. Németország 2024-ben nagyjából 27,4 milliárd eurót fizetett be Brüsszelnek. Egy 80 százalékos emelés évente közel 22 milliárd eurós pluszterhet jelentene, vagyis a német befizetés elérhetné az évi 49,3 milliárd eurót.

Mivel Németország továbbra is az EU legerősebb gazdasága és a közös piac egyik legnagyobb nyertese, a brüsszeli költségvetés mintegy negyedét Berlin állja. Ez azt jelenti, hogy

minden negyedik euró Németországból érkezik.

Az ügy komoly vitát váltott ki az Európai Unión belül. Több ország, köztük Németország, Finnország, Dánia, Hollandia, Ausztria és Belgium ellenzi a költségvetés jelentős növelését. Ezzel szemben 16 dél- és kelet-európai tagállam, köztük Lengyelország, Olaszország, Spanyolország és Portugália még nagyobb EU-s büdzsét szeretne.

Egyes országok Franciaországgal együtt közös uniós hitelfelvételt is szorgalmaznak.