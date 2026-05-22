Megkötözve találtak rá a 93 éves férfira, három embert fogtak el

A brutális gyilkosság nagy felháborodást keltett Köln csendes lakónegyedében. A nyomozás adatai szerint az elkövetők célzottan szemelhették ki a 93 éves áldozatot, akit hozzátartozói megkötözve találtak meg a feldúlt házban. A támadók a gyanú szerint egy elektromos kerékpárt is elvittek a helyszínről – írja a Bild.

A brutális gyilkosság Köln egyik csendes negyedében történt

Az ügyészség szerint a három férfi ellen csoportosan elkövetett emberölés és halált okozó rablás gyanúja merült fel. A nyomozók DNS-nyomok és biztonsági kamerák felvételei alapján jutottak el a feltételezett elkövetőkhöz.

Két gyanúsítottat május 11-én fogtak el, míg a harmadik férfit egy héttel később az ausztriai Salzburg közelében vették őrizetbe.

Német sajtóinformációk szerint az egyik gyanúsított korábban több bűncselekmény miatt is ismert volt a hatóságok előtt. A férfi állítólag nem sokkal a bűncselekmény előtt tért vissza Németországba.

A rendőrség továbbra is vizsgálja a brutális gyilkosság minden körülményét, valamint azt, hogy pontosan milyen szerepet játszottak a gyanúsítottak a 93 éves férfi halálában.

Egy férfi meggyilkolta feleségét, majd 224 darabra vágta a testét. A család szerint a tragédia egyértelmű előjelekből felismerhető lett volna. A brutális gyilkosság részletei megrázták a közvéleményt.

Sokkoló gyilkosság rázta meg Maryland államot Valentin-napon. Robert Fuller 87 éves milliomos ügyvédet és filantrópot saját lakásában lőtték agyon egy potomaci nyugdíjasotthonban.