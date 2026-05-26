Visszatértek és taroltak: a BTS újra a világ tetején – galéria

Az American Music Awards gáláját Las Vegasban rendezték meg, ahol a zenei világ legnagyobb nevei versenyeztek a rangos díjakért. A BTS történelmi sikert aratott, miután több kategóriában is győzött, köztük az év előadója címet is megszerezte.
Az idei American Music Awards gálán a K-pop ismét történelmet írt, miután a BTS több kategóriában is győzedelmeskedett. A BTS az év előadójának járó díjat is elhozta, miközben a „Golden” című dal lett az év dala. A zenekar ezzel több éves szünet után tért vissza a nemzetközi zenei élet élvonalába – írja az Independent. 

LAS VEGAS, NEVADA - MAY 25: (EDITORIAL USE ONLY) (L-R) Jungkook, Jin, Jimin, RM, J-Hope, V and Suga of BTS accept the Artist of the Year award onstage during the 52nd American Music Awards at MGM Grand Garden Arena on May 25, 2026 in Las Vegas, Nevada. Ethan Miller/Getty Images/AFP (Photo by Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jungkook, Jin, Jimin, RM, J-Hope, V és Suga, a BTS tagjai átveszik az Év Művésze díjat az 52. American Music Awards gálán, az MGM Grand Garden Arenában, 2026. május 25-én, Las Vegasban, Nevadában.   Fotó: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Történelmi siker a BTS számára 

A 2026-os AMAs gálát a Las Vegas-i MGM Grand Garden Arenában rendezték meg, ahol a BTS óriási sikert aratott. A csapat ezzel első ázsiai előadóként kétszer is elnyerte az év előadója díjat. 

A BTS 2022-ben ideiglenesen szüneteltette a zenélést, mivel a tagok teljesítették a dél-koreai kötelező katonai szolgálatot. A banda most először jelent meg újra nagy díjátadón közel négy év kihagyás után. 

A BTS olyan világsztárokat utasított maga mögé, mint Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga, Sabrina Carpenter és Bad Bunny.

Jungkook, Jin, Jimin, RM, J-Hope, V és Suga (BTS) átveszik az Év Előadója díjat a színpadon az 52. American Music Awards díjátadón az MGM Grand Garden Arénában, május 25-én

