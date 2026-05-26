Visszatértek és taroltak: a BTS újra a világ tetején – galéria

Az idei American Music Awards gálán a K-pop ismét történelmet írt, miután a BTS több kategóriában is győzedelmeskedett. A BTS az év előadójának járó díjat is elhozta, miközben a „Golden” című dal lett az év dala. A zenekar ezzel több éves szünet után tért vissza a nemzetközi zenei élet élvonalába – írja az Independent.
Történelmi siker a BTS számára
A 2026-os AMAs gálát a Las Vegas-i MGM Grand Garden Arenában rendezték meg, ahol a BTS óriási sikert aratott. A csapat ezzel első ázsiai előadóként kétszer is elnyerte az év előadója díjat.
A BTS 2022-ben ideiglenesen szüneteltette a zenélést, mivel a tagok teljesítették a dél-koreai kötelező katonai szolgálatot. A banda most először jelent meg újra nagy díjátadón közel négy év kihagyás után.
A BTS olyan világsztárokat utasított maga mögé, mint Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga, Sabrina Carpenter és Bad Bunny.
Extrém kivágások és merész ruhák vitték a show-t a BAFTA-gálán
Extrém összeállítások és mélyen kivágott ruhák uralták a vasárnap esti vörös szőnyeget. A Bafta-gála sztárjai merész szettekben, áttetsző anyagokban és látványos villantásokkal érkeztek az eseményre. A galériát megtekintheti az Origo oldalán.