Visszatértek és taroltak: a BTS újra a világ tetején – galéria

Az idei American Music Awards gálán a K-pop ismét történelmet írt, miután a BTS több kategóriában is győzedelmeskedett. A BTS az év előadójának járó díjat is elhozta, miközben a „Golden” című dal lett az év dala. A zenekar ezzel több éves szünet után tért vissza a nemzetközi zenei élet élvonalába – írja az Independent.

Jungkook, Jin, Jimin, RM, J-Hope, V és Suga, a BTS tagjai átveszik az Év Művésze díjat az 52. American Music Awards gálán, az MGM Grand Garden Arenában, 2026. május 25-én, Las Vegasban, Nevadában. Fotó: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Történelmi siker a BTS számára

A 2026-os AMAs gálát a Las Vegas-i MGM Grand Garden Arenában rendezték meg, ahol a BTS óriási sikert aratott. A csapat ezzel első ázsiai előadóként kétszer is elnyerte az év előadója díjat.

A BTS 2022-ben ideiglenesen szüneteltette a zenélést, mivel a tagok teljesítették a dél-koreai kötelező katonai szolgálatot. A banda most először jelent meg újra nagy díjátadón közel négy év kihagyás után.

A BTS olyan világsztárokat utasított maga mögé, mint Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga, Sabrina Carpenter és Bad Bunny.