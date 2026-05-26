Első napján okozott balesetet egy önvezető busz Göteborgban

A göteborgi busz, amely éppen utasokat szállított, hirtelen fékezett, ezt követően pedig egy mögötte haladó villamos hátulról nekiütközött. A balesetben senki sem sérült meg. A járművön egy biztonsági sofőr is tartózkodott, akinek szükség esetén át kellett volna vennie az irányítást - írja a firstpost.

A történtek után az önvezető buszt kivonták a forgalomból.

Első tesztnapján máris balesetet okozott egy önvezető busz

A történtek után az önvezető buszt kivonták a forgalomból, és vizsgálatot indítottak az eset körülményeinek tisztázására. A közlekedési vállalat szóvivője szerint a tesztprogramot ideiglenesen leállították. A svéd közlekedési hatóság korábban engedélyezte, hogy a jármű 2027 nyaráig tartó próbaüzem keretében utasokat szállítson. Az ilyen önvezető buszok Európában jellemzően helyi engedélyek alapján közlekednek, sok esetben kijelölt vagy korlátozott útvonalakon.

Az Európai Unió ugyanakkor egyelőre nem adott átfogó, uniós szintű jóváhagyást az autonóm tömegközlekedési rendszerek széles körű kereskedelmi alkalmazására.

Az eset nem egyedülálló: az autonóm közlekedés területén más vállalatok is hasonló nehézségekkel szembesültek. Az Egyesült Államokban a Waymo önvezető taxijai kapcsán is több probléma merült fel az elmúlt időszakban. A vállalat több járműve elárasztott útszakaszokra hajtott, egy esetben pedig egy robotaxi hosszabb időre elakadt egy vízzel borított utcán Atlantában. A történtek után a cég szoftverfrissítést és korlátozásokat vezetett be a nagyobb árvízkockázatú területeken történő közlekedésre. Ennek ellenére jelentések szerint több jármű továbbra is problémás helyzetekbe került, ami azt mutatja, hogy az autonóm rendszerek még nem minden környezeti helyzetre reagálnak megbízhatóan.

Am ersten Tag im regulären Fahrgastbetrieb ist im Zentrum von Göteborg ein selbstfahrender Bus von einem Tram gerammt worden.https://t.co/gtdxvBmPod — SRF News (@srfnews) May 26, 2026

A göteborgi baleset és a Waymo esetei ismét felvetik a kérdést: mennyire áll készen az önvezető technológia a mindennapi közlekedés teljes körű átvételére. Bár a fejlesztések gyors ütemben haladnak, a szakértők szerint a biztonsági tesztek és a szabályozási háttér továbbra is kulcsszerepet játszanak az autonóm járművek jövőjében.