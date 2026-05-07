Borzalmas buszbaleset: utasok rekedtek az égő roncsok között – videó

A tragédia 2026. május 6-án, szerdán történt Indonéziában, Dél-Szumátra tartományban, a Transz-Szumátra autópályán. A buszbaleset során egy Lubuklinggau városából Jambi felé tartó utasbusz ütközött össze egy szemből érkező tartálykocsival.

Borzalmas buszbaleset Szumátrán: utasok rekedtek az égő roncsok között

Többen a lángoló roncsok közé szorultak

A buszon legalább húsz utas tartózkodott. Az ütközés után tűz keletkezett, amely gyorsan elborította mindkét járművet.

A hatóságok szerint az áldozatok között volt a busz sofőrje, 13 utas, valamint a tartálykocsi vezetője és segítője is.

Négy utas túlélte a balesetet, őket közeli egészségügyi intézménybe vitték. Hárman súlyos égési sérüléseket szenvedtek, egy ember könnyebben sérült meg.

Halálos buszbaleset Indonéziában – órákig tartott a mentés

A mentőcsapatok, tűzoltók és rendőrök órákon át dolgoztak a lángok megfékezésén és az áldozatok kiemelésén. A roncsok súlyosan kiégtek, az úton törmelékek és megcsavarodott fémdarabok maradtak – számolt be a Independent.