Borzalmas buszbaleset: utasok rekedtek az égő roncsok között – videó

A tragédia 2026. május 6-án, szerdán történt Indonéziában, Dél-Szumátra tartományban, a Transz-Szumátra autópályán. A buszbaleset során egy Lubuklinggau városából Jambi felé tartó utasbusz ütközött össze egy szemből érkező tartálykocsival.
Többen a lángoló roncsok közé szorultak
A buszon legalább húsz utas tartózkodott. Az ütközés után tűz keletkezett, amely gyorsan elborította mindkét járművet.
A hatóságok szerint az áldozatok között volt a busz sofőrje, 13 utas, valamint a tartálykocsi vezetője és segítője is.
Négy utas túlélte a balesetet, őket közeli egészségügyi intézménybe vitték. Hárman súlyos égési sérüléseket szenvedtek, egy ember könnyebben sérült meg.
Halálos buszbaleset Indonéziában – órákig tartott a mentés
A mentőcsapatok, tűzoltók és rendőrök órákon át dolgoztak a lángok megfékezésén és az áldozatok kiemelésén. A roncsok súlyosan kiégtek, az úton törmelékek és megcsavarodott fémdarabok maradtak – számolt be a Independent.
További tartalmaink:
Döbbenetes buszbaleset történt a határtól nem messze
Súlyos közlekedési baleset történt vasárnap reggel a Zólyomi járásban, Dobronya (Dobrá Niva) község határában. Az oldalára dőlt busz 8 óra körül sodródott le az úttestről, majd az árokban állt meg. A mentőszolgálat operatív központja három mentőautót és egy mentőhelikoptert vezényelt a helyszínre az érintettek ellátására.
Autóbusz gázolt Kőbánya-Kispesten
Brutális szerencsétlenség történt a Kőbánya-Kispesten levő buszállomáson. A baleset miatt a tűzoltók és a mentők is a helyszínre siettek.