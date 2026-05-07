Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Vak bíró és Michael Jackson a Bayern-PSG meccsen: íme, a legjobb mémek

Szenzáció

Átírhatja a történelmet a 700 éves múmia halálos titka

Indonézia

Borzalmas buszbaleset: utasok rekedtek az égő roncsok között – videó

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Legalább 16 ember meghalt Indonéziában, miután egy távolsági busz összeütközött egy üzemanyagszállító tartálykocsival. A súlyos buszbaleset után mindkét jármű kigyulladt Szumátra szigetén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Indonéziahalálos buszbalesetbaleset

A tragédia 2026. május 6-án, szerdán történt Indonéziában, Dél-Szumátra tartományban, a Transz-Szumátra autópályán. A buszbaleset során egy Lubuklinggau városából Jambi felé tartó utasbusz ütközött össze egy szemből érkező tartálykocsival.

Borzalmas buszbaleset Szumátrán: utasok rekedtek az égő roncsok között
Borzalmas buszbaleset Szumátrán: utasok rekedtek az égő roncsok között
Fotó: Oneindia News / YouTube / Képkivágás

Többen a lángoló roncsok közé szorultak

A buszon legalább húsz utas tartózkodott. Az ütközés után tűz keletkezett, amely gyorsan elborította mindkét járművet. 

A hatóságok szerint az áldozatok között volt a busz sofőrje, 13 utas, valamint a tartálykocsi vezetője és segítője is.

Négy utas túlélte a balesetet, őket közeli egészségügyi intézménybe vitték. Hárman súlyos égési sérüléseket szenvedtek, egy ember könnyebben sérült meg.

Halálos buszbaleset Indonéziában – órákig tartott a mentés

A mentőcsapatok, tűzoltók és rendőrök órákon át dolgoztak a lángok megfékezésén és az áldozatok kiemelésén. A roncsok súlyosan kiégtek, az úton törmelékek és megcsavarodott fémdarabok maradtak – számolt be a Independent.

További tartalmaink:

Döbbenetes buszbaleset történt a határtól nem messze

Súlyos közlekedési baleset történt vasárnap reggel a Zólyomi járásban, Dobronya (Dobrá Niva) község határában. Az oldalára dőlt busz 8 óra körül sodródott le az úttestről, majd az árokban állt meg. A mentőszolgálat operatív központja három mentőautót és egy mentőhelikoptert vezényelt a helyszínre az érintettek ellátására.

Autóbusz gázolt Kőbánya-Kispesten

Brutális szerencsétlenség történt a Kőbánya-Kispesten levő buszállomáson. A baleset miatt a tűzoltók és a mentők is a helyszínre siettek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!