Frontálisan ütközött egy turistákat szállító busz – a fedélzeti kamera mindent rögzített

Szívszorító pillanatokat rögzített egy turistabusz fedélzeti kamerája Kaliforniában, amikor egy piros Corvette váratlanul áttért a szemközti sávba és frontálisan nekirohant a járműnek. A buszbaleset Monterey térségében, a híres 17 Mile Drive útszakaszon történt május 16-án - tájékoztat a New York Post.

Fotó: Facebook/FOX26

A hatóságok tájékoztatása szerint a sportautó sofőrje nagy sebességgel haladt, amikor egyelőre tisztázatlan okból átsodródott a dupla záróvonalon. A Corvette ezután közvetlenül a turistabusz elé került, majd frontálisan összeütköztek.

A nyilvánosságra került felvételeken látható, ahogy a busz sofőrje már nem tudja elkerülni az ütközést. A jármű belsejében készült videón az is látszik, hogy az erős becsapódás következtében több utas kizuhant az üléséből.

A California Highway Patrol közlése szerint a Corvette sofőrje súlyos sérüléseket szenvedett, ezért kórházba szállították. A turistabusz utasai közül csupán egy ember sérült meg, a többiek sérülés nélkül megúszták az ütközést.

A hatóságok vizsgálják a buszbaleset pontos körülményeit.