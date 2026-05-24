Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump sokkolta a világot: bejelentette a háború végét

Figyelem!

Kánikula jön, de ami utána érkezik, arra senki sem számított

buszbaleset

Frontálisan ütközött egy turistákat szállító busz – a fedélzeti kamera mindent rögzített

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy turistabusz fedélzeti kamerája rögzítette a drámai kaliforniai balesetet. A buszbaleset során egy nagy sebességgel haladó Corvette áttért a szemközti sávba, majd frontálisan ütközött a turistákat szállító járművel Monterey közelében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
buszbalesetfrontális ütközésKalifornia

Szívszorító pillanatokat rögzített egy turistabusz fedélzeti kamerája Kaliforniában, amikor egy piros Corvette váratlanul áttért a szemközti sávba és frontálisan nekirohant a járműnek. A buszbaleset Monterey térségében, a híres 17 Mile Drive útszakaszon történt május 16-án - tájékoztat a New York Post.

A buszbaleset pillanatát a fedélzeti kamera is rögzítette
A buszbaleset pillanatát fedélzeti kamera rögzítette Fotó: Facebook/FOX26  

A hatóságok tájékoztatása szerint a sportautó sofőrje nagy sebességgel haladt, amikor egyelőre tisztázatlan okból átsodródott a dupla záróvonalon. A Corvette ezután közvetlenül a turistabusz elé került, majd frontálisan összeütköztek.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

A fedélzeti kamera rögzítette a frontális ütközést

A nyilvánosságra került felvételeken látható, ahogy a busz sofőrje már nem tudja elkerülni az ütközést. A jármű belsejében készült videón az is látszik, hogy az erős becsapódás következtében több utas kizuhant az üléséből.

A buszon összesen 48 utas tartózkodott a baleset idején.

A California Highway Patrol közlése szerint a Corvette sofőrje súlyos sérüléseket szenvedett, ezért kórházba szállították. A turistabusz utasai közül csupán egy ember sérült meg, a többiek sérülés nélkül megúszták az ütközést.

A hatóságok vizsgálják a buszbaleset pontos körülményeit.

Halálos buszbaleset: turistákkal teli jármű zuhant a mélybe egy különös országban

Legalább kilencen életüket vesztették, és további 15 ember megsérült, amikor egy turistákat szállító minibusz letért az útról és a mélybe zuhant a Peru hegyei között.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!