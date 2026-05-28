Előzésből tragédia: teherautóval ütközött a busz

Halálos buszbaleset történt Zimbabwében, miután egy utasokat szállító autóbusz és egy teherautó ütközött a közép-zimbabwei Kwekwe közelében. A szerda reggeli tragédia 10 ember életét követelte, és tovább növelte az ország májusi közúti halálos áldozatainak számát. A rendőrség szerint a baleset egy előzés közben következett be – írja az AP News.

A rendőrség tájékoztatása szerint a busz – amely 36 utast szállított – előzés közben ütközött össze egy teherautóval a közép-zimbabwei Kwekwe közelében. A busz és teherautó ütközése következtében 10 ember meghalt, a hatóságok pedig jelezték: a részletekről később adnak bővebb tájékoztatást.

A térségben nem ritkák az ehhez hasonló tragédiák: a buszokat, kisbuszokat és engedély nélkül működő személytaxikat érintő balesetek gyakoriak Zimbabwében, amelynek lakossága mintegy 15 millió fő. A hatóságok szerint a legfőbb okok között a gyorshajtás és a rossz útviszonyok szerepelnek.

A mostani tragédia tovább súlyosbítja a májusi statisztikákat: az elmúlt héten legalább 24 ember vesztette életét különböző közúti balesetekben, köztük nyolc római katolikus közösségi tag, akiknek járműve egy folyóba zuhant. Május elején egy másik buszbalesetben további 17 ember halt meg Észak-Zimbabwében.

Afrikában a közúti balesetek különösen súlyos problémát jelentenek: az ENSZ Afrikai Gazdasági Bizottsága szerint évente mintegy 300 ezer ember hal meg az utakon, ami a globális halálozás körülbelül egynegyede. Zimbabwe ezen belül is az egyik legsúlyosabban érintett ország, ahol a hatóságok szerint a balesetek 94 százalékát emberi hiba okozza.