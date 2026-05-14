Sokkoló tragédia az üdülőparadicsomban, öt turista vesztette életét

A turisták csütörtök délelőtt indultak merülésre a Vaavu-atoll térségében, ahol mintegy 50 méteres mélységben található barlangokat készültek feltérképezni. A helyi hatóságok akkor kezdtek keresést, amikor a búvárok a tervezett időpontban nem bukkantak fel a vízből – írja a Daily Mail.

A tragédia helyszíne, a Maldív-szigetek a búvárok kedvenc úti céljának számít

Fotó: Unsplash

A mentőakció során mind az öt ember holttestét megtalálták. A búvárok a Duke of York nevű, külföldi üzemeltetésű hajóról indultak útnak, és az Alimatha nevű népszerű merülőhely közelében tűntek el.

Five tourists die during diving excursion in 160ft-deep cave in Maldives https://t.co/YATmLIPLPa — Daily Mail (@DailyMail) May 14, 2026

A tragédia pontos okát egyelőre vizsgálják, a hatóságok hivatalos tájékoztatást még nem adtak ki. A helyi meteorológiai szolgálat ugyanakkor sárga riasztást adott ki a térségre az erős szél miatt, a merülés idején ugyanis óránként 40–50 kilométeres széllökéseket mértek.

Az olasz külügyminisztérium megerősítette az esetet, és közölte, hogy kapcsolatba léptek az áldozatok hozzátartozóival, valamint konzuli segítséget nyújtanak a családoknak.

Brutális cápatámadás történt La Jollánál, egy búvárt ragadott el a hatalmas ragadozó

Tragikus cápatámadás rázta meg a kaliforniai La Jolla-öböl partvidékét, amikor egy fiatal szabadtüdős búvárt egy hatalmas ragadozó ölt meg a vízben.

Beszívta a vákuum a búvárokat egy tenger alatti vezetékbe

Azt azonban nem tudták, hogy az ideiglenesen leállított csőben levegő is volt. Amikor eltávolították a légmentesen záró dugót a csőből, az óriási nyomáskülönbség több mint 200 méterre beszívta őket a vezetékbe. Az egyik búvárnál volt egy GoPro kamera, amely rögzítette a szerencsétlen munkások halálát.