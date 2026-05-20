Cápákkal teli barlangból emelték ki az utolsó két olasz búvár holttestét

Véget ért a Maldív-szigeteken történt súlyos búvárbaleset utáni mentési művelet: egy finn elit búvárcsapat megtalálta az utolsó két eltűnt olasz turista holttestét egy cápákkal teli víz alatti barlangban. A tragédia hat nappal korábban történt a Vaavu-atollnál, amikor egy merülés résztvevői nem tértek vissza a felszínre, ami nagyszabású kutatást indított – írja a New York Post.

Véget ért a Maldív-szigeteken történt súlyos búvárbaleset utáni mentési művelet

Hogyan zajlott a mentés a Maldív-szigeteki búvárbaleset után?

A finn elit búvárok a Vaavu-atoll barlangrendszerében találták meg a 22 évses Giorgia Sommacal és a 31 éves Muriel Oddenino holttestét, ezzel teljessé vált az öt eltűnt olasz turista felkutatása. Korábban Monica Montefalcone (52), Federico Gualtieri (31) és a búvároktató Gianluca Benedetti (44) maradványait is kiemelték. A csoport egy 25 fős olasz turistacsoport tagja volt, akik a „Duke of York” hajóról indultak merülni.

A mentés során a búvárok váltott rendszerben dolgoztak: köteleket és bójákat használtak, és 47 méter mélyre merültek, ahol a barlang bejáratához rögzítették a kötelet. A testek mozgatását több szinten végezték, 30 méteren és 10 méteren állomásozó egységek adták tovább a maradványokat.

A művelethez zárt rendszerű újralégzőket is bevetettek, miközben a csapatnak a cápaveszéllyel és az idővel is versenyt kellett futnia.

A búvárbaleset körülményeit tovább vizsgálják. Szakértők szerint felmerült az oxigéntoxicitás és a pánik szerepe is, különösen a rekreációs határnak számító 30 méteres mélység alatti merülésnél. A szervezők közölték, hogy nem tudtak arról, hogy a csoport ilyen mélységbe merült, és állításuk szerint ezt nem engedélyezték volna.