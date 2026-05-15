Megtalálták a Maldív-szigeteki búvárbaleset holttesteit – drámai részletek derültek ki a turisták tragédiájáról

A turisták csütörtök délelőtt indultak merülésre a Vaavu-atoll térségében, ahol mintegy 50 méteres mélységben található barlangokat készültek feltérképezni. A helyi hatóságok akkor kezdtek keresést, amikor a búvárok a tervezett időpontban nem bukkantak fel a vízből - számolt be a Daily Mail.
A mentőakció során mind az öt ember holttestét megtalálták. A búvárok a Duke of York nevű, külföldi üzemeltetésű hajóról indultak útnak, és az Alimatha nevű népszerű merülőhely közelében tűntek el.
Öt ember holttestét találták meg a Maldív-szigeteki búvárbaleset után
Az áldozatok között volt az 51 éves Monica Montefalcone tengerbiológus és 22 éves lánya, Giorgia Sommacal is. Montefalcone a Genovai Egyetem professzoraként dolgozott, és a Maldív-szigeteken egy tudományos kutatási program vezetője volt. Lánya biomérnöki diplomát szerzett, és szintén szenvedélyesen érdeklődött a búvárkodás iránt.
A tragédiában meghalt továbbá a 31 éves Muriel Oddenino tengerbiológus, a 44 éves Gianluca Benedetti búvároktató és hajóskapitány, valamint a 31 éves Federico Gualtieri búvároktató és tengeri ökológus is.
Az olasz La Repubblica szerint az egyik lehetséges forgatókönyv, hogy a búvárok eltévedtek a víz alatti barlangrendszerben. A rossz látási viszonyok és a felkavarodott víz miatt pánikba eshettek, majd kifogyhattak a levegőből, miközben próbálták megtalálni a kijáratot.
A szakértők az oxigénmérgezés lehetőségét sem zárták ki. Ez akkor fordulhat elő, ha a búvárok által használt légzőgáz-keverék nem megfelelő az adott mélységhez. Az olasz búvárorvosi társaság elnöke szerint már egy kisebb technikai probléma vagy pánikreakció is végzetes következményekhez vezethet ilyen körülmények között.
A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a csoport használt-e speciális vezetőkötelet a barlangi merülés során, valamint hogy a merülés megfelelt-e a helyi szabályozásoknak. A helyi sajtó szerint nem tartott velük helyi idegenvezető sem, noha ezt a szabályok előírják.
Az olasz külügyminisztérium megerősítette az esetet, és közölte, hogy kapcsolatba léptek az áldozatok hozzátartozóival, valamint konzuli segítséget nyújtanak a családoknak.
A tragédia pontos okát egyelőre vizsgálják, a hatóságok hivatalos tájékoztatást még nem adtak ki. A helyi meteorológiai szolgálat ugyanakkor sárga riasztást adott ki a térségre az erős szél miatt, a merülés idején ugyanis óránként 40–50 kilométeres széllökéseket mértek.