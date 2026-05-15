Megtalálták a Maldív-szigeteki búvárbaleset holttesteit – drámai részletek derültek ki a turisták tragédiájáról

A turisták csütörtök délelőtt indultak merülésre a Vaavu-atoll térségében, ahol mintegy 50 méteres mélységben található barlangokat készültek feltérképezni. A helyi hatóságok akkor kezdtek keresést, amikor a búvárok a tervezett időpontban nem bukkantak fel a vízből - számolt be a Daily Mail.

A búvárbaleset a Maldív-szigetek egyik legismertebb merülőhelyén történt

A mentőakció során mind az öt ember holttestét megtalálták. A búvárok a Duke of York nevű, külföldi üzemeltetésű hajóról indultak útnak, és az Alimatha nevű népszerű merülőhely közelében tűntek el.

Az áldozatok között volt az 51 éves Monica Montefalcone tengerbiológus és 22 éves lánya, Giorgia Sommacal is. Montefalcone a Genovai Egyetem professzoraként dolgozott, és a Maldív-szigeteken egy tudományos kutatási program vezetője volt. Lánya biomérnöki diplomát szerzett, és szintén szenvedélyesen érdeklődött a búvárkodás iránt.

A tragédiában meghalt továbbá a 31 éves Muriel Oddenino tengerbiológus, a 44 éves Gianluca Benedetti búvároktató és hajóskapitány, valamint a 31 éves Federico Gualtieri búvároktató és tengeri ökológus is.

JUST IN: Five Italian tourists have died in a cave-diving accident in the Maldives after going missing during a deep underwater expedition (around 50m) in Vaavu Atoll, with rescue teams later recovering bodies as authorities launch an investigation into the cause of the tragedy.… — Alo360 (@Alo360Tv) May 15, 2026

Az olasz La Repubblica szerint az egyik lehetséges forgatókönyv, hogy a búvárok eltévedtek a víz alatti barlangrendszerben. A rossz látási viszonyok és a felkavarodott víz miatt pánikba eshettek, majd kifogyhattak a levegőből, miközben próbálták megtalálni a kijáratot.

A szakértők az oxigénmérgezés lehetőségét sem zárták ki. Ez akkor fordulhat elő, ha a búvárok által használt légzőgáz-keverék nem megfelelő az adott mélységhez. Az olasz búvárorvosi társaság elnöke szerint már egy kisebb technikai probléma vagy pánikreakció is végzetes következményekhez vezethet ilyen körülmények között.

A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a csoport használt-e speciális vezetőkötelet a barlangi merülés során, valamint hogy a merülés megfelelt-e a helyi szabályozásoknak. A helyi sajtó szerint nem tartott velük helyi idegenvezető sem, noha ezt a szabályok előírják.