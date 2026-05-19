Újabb holttesteket emeltek ki a Maldív-szigeteki búvárbaleset után

A búvárbaleset 2026. május 14-én, csütörtökön történt a Maldív-szigeteken, a Vaavu atollnál, Alimathaa sziget közelében, a Devana Kandu barlangrendszerben. Az olasz turistacsoport 50–60 méter mélyre merült, amikor a tragédia bekövetkezett – közölte az MTI.

Búvárbaleset a Maldív-szigeteken: felszínre hozták két olasz turista holttestét

Finn speciális mentőbúvárok egy többlépcsős, veszélyes műveletben hozták felszínre két áldozat holttestét. A barlangban rekedt további két holttest kiemelését szerdára tervezik.

Az öt olasz áldozat közül négyen a Genovai Egyetem kutatói voltak, köztük egy anya és lánya. Az ötödik áldozat egy, a Maldív-szigeteken élő olasz búvároktató volt, akinek holttestét már a szerencsétlenség napján megtalálták.

A tragédia okát még vizsgálják

A baleset pontos oka egyelőre nem ismert. A feltételezések között szerepel a nem megfelelő gázkeverék és a túl mély merülés is, mivel a maldív szabályok rekreációs búvárkodásnál legfeljebb 30 méteres mélységet engedélyeznek.

A mentésben részt vevő maldív katonai búvár is életét vesztette keszonbetegségben, így a tragédia összesen hat ember halálát okozta.