búvárbaleset

Újabb holttesteket emeltek ki a Maldív-szigeteki búvárbaleset után

Felszínre hozták két olasz turista holttestét a Maldív-szigeteken történt tragikus merülés után. A búvárbaleset öt olasz áldozatot követelt, a mentési művelet pedig rendkívül veszélyes körülmények között zajlik.
A búvárbaleset 2026. május 14-én, csütörtökön történt a Maldív-szigeteken, a Vaavu atollnál, Alimathaa sziget közelében, a Devana Kandu barlangrendszerben. Az olasz turistacsoport 50–60 méter mélyre merült, amikor a tragédia bekövetkezett – közölte az MTI.

Búvárbaleset a Maldív-szigeteken: felszínre hozták két olasz turista holttestét
Fotó: NEOM / Unsplash

Búvárbaleset a Maldív-szigeteken

Finn speciális mentőbúvárok egy többlépcsős, veszélyes műveletben hozták felszínre két áldozat holttestét. A barlangban rekedt további két holttest kiemelését szerdára tervezik.

Az öt olasz áldozat közül négyen a Genovai Egyetem kutatói voltak, köztük egy anya és lánya. Az ötödik áldozat egy, a Maldív-szigeteken élő olasz búvároktató volt, akinek holttestét már a szerencsétlenség napján megtalálták.

A tragédia okát még vizsgálják

A baleset pontos oka egyelőre nem ismert. A feltételezések között szerepel a nem megfelelő gázkeverék és a túl mély merülés is, mivel a maldív szabályok rekreációs búvárkodásnál legfeljebb 30 méteres mélységet engedélyeznek.

A mentésben részt vevő maldív katonai búvár is életét vesztette keszonbetegségben, így a tragédia összesen hat ember halálát okozta.

Lefilmezte saját halálát a világrekorder búvár - videó

David Shaw ausztrál extrém búvár tartotta a barlangi merülés világrekordját. 270 méter mélyre jutott a dél-afrikai Bushman's Gate nevű barlangban 2004-ban. A barlang fenekén vette észre egy 10 évvel korábban eltűnt búvár holttestét. Mivel nem sikerült felhoznia, a következő év elején visszatért a barlangba. A sisakjára rögzített kamera felvette, ahogy a felszerelésének zsinórjai összegabalyodnak. Nem sikerült kiszabadítania magát. A nagy mélységben végzett, megerőltető munkától túl gyors lett a légzése és megfulladt.

 

 

