Mutatjuk a 2026-os cannes-i filmfesztivál összes nyertesét – óriási meglepetések születtek

A cannes-i filmfesztivál idei díjazottai között több ismert rendező és színész is helyet kapott. Az Arany Pálma mellett kiosztották a legjobb rendezésért, forgatókönyvért, színészi alakításokért és elsőfilmért járó díjakat is – számolt be róla a Deadline.
Kik nyertek a 2026-os cannes-i filmfesztiválon?
A 2026-os Cannes díjazottai:
- Arany Pálma: Fjord – Cristian Mungiu
- Nagydíj: Minotaur – Andrej Zvjagincev
- Legjobb rendezés: Javier Calvo és Javier Ambrossi (La Bola Negra), valamint Paweł Pawlikowski (Fatherland)
- Zsűri díja: The Dreamed Adventure – Valeska Grisebach
- Legjobb női alakítás: Virginie Efira és Tao Okamoto
- Legjobb férfi alakítás: Emmanuel Macchia és Valentin Campagne
- Legjobb forgatókönyv: Emmanuel Marre – A Man Of His Time
- Arany Kamera-díj: Ben’Imana – Marie-Clémentine Dusabejambo
- Rövidfilmes Arany Pálma: For The Opponents – Federico Luis
Melyik film kapta az Arany Pálmát Cannes-ban?
Az idei Cannes legnagyobb nyertese Cristian Mungiu Fjord című filmje lett, amely elnyerte az Arany Pálmát. A román rendező ezzel másodszor kapta meg a fesztivál legrangosabb díját, amivel filmtörténelmi sikert ért el.
A Fjord főszerepeiben Sebastian Stan és Renate Reinsve látható. A film komoly nemzetközi figyelmet kapott már a bemutatója után is.
Miről szól a Fjord című film?
A Fjord egy román–norvég házaspár történetét mutatja be, akik gyermekeikkel együtt egy norvég fjordvidéki faluba költöznek új életet kezdeni. A család azonban hamar konfliktusba kerül egy helyi párral, akik teljesen más értékrendet képviselnek.
A kritikusok szerint a film egyik legnagyobb erőssége, hogy nem kínál egyszerű válaszokat a felvetett társadalmi és emberi kérdésekre. A Cannes zsűrije végül ezt az alkotást találta a legerősebbnek az idei mezőnyben.
