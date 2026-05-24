Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump sokkolta a világot: bejelentette a háború végét

Figyelem!

Kánikula jön, de ami utána érkezik, arra senki sem számított

cannes-i filmfesztivál

Mutatjuk a 2026-os cannes-i filmfesztivál összes nyertesét – óriási meglepetések születtek

35 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 2026-os cannes-i díjátadó több meglepetést és történelmi sikert is hozott a nemzetközi filmvilág számára. A cannes-i filmfesztivál idei versenyprogramjában számos nagy esélyes alkotás szerepelt, végül Cristian Mungiu Fjord című drámája nyerte el a legrangosabb elismerést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
cannes-i filmfesztiválCannesArany Pálma díj

A cannes-i filmfesztivál idei díjazottai között több ismert rendező és színész is helyet kapott. Az Arany Pálma mellett kiosztották a legjobb rendezésért, forgatókönyvért, színészi alakításokért és elsőfilmért járó díjakat is – számolt be róla a Deadline.

Sebastian Stan filmje vitte el Cannes legrangosabb díját
Sebastian Stan filmje vitte el Cannes legrangosabb díját
Fotó: LUCA CARLINO / NurPhoto

Kik nyertek a 2026-os cannes-i filmfesztiválon?

A 2026-os Cannes díjazottai:

  • Arany Pálma: Fjord – Cristian Mungiu
  • Nagydíj: Minotaur – Andrej Zvjagincev
  • Legjobb rendezés: Javier Calvo és Javier Ambrossi (La Bola Negra), valamint Paweł Pawlikowski (Fatherland)
  • Zsűri díja: The Dreamed Adventure – Valeska Grisebach
  • Legjobb női alakítás: Virginie Efira és Tao Okamoto
  • Legjobb férfi alakítás: Emmanuel Macchia és Valentin Campagne
  • Legjobb forgatókönyv: Emmanuel Marre – A Man Of His Time
  • Arany Kamera-díj: Ben’Imana – Marie-Clémentine Dusabejambo
  • Rövidfilmes Arany Pálma: For The Opponents – Federico Luis

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Melyik film kapta az Arany Pálmát Cannes-ban?

Az idei Cannes legnagyobb nyertese Cristian Mungiu Fjord című filmje lett, amely elnyerte az Arany Pálmát. A román rendező ezzel másodszor kapta meg a fesztivál legrangosabb díját, amivel filmtörténelmi sikert ért el.

A Fjord főszerepeiben Sebastian Stan és Renate Reinsve látható. A film komoly nemzetközi figyelmet kapott már a bemutatója után is.

Miről szól a Fjord című film?

A Fjord egy román–norvég házaspár történetét mutatja be, akik gyermekeikkel együtt egy norvég fjordvidéki faluba költöznek új életet kezdeni. A család azonban hamar konfliktusba kerül egy helyi párral, akik teljesen más értékrendet képviselnek.

A kritikusok szerint a film egyik legnagyobb erőssége, hogy nem kínál egyszerű válaszokat a felvetett társadalmi és emberi kérdésekre. A Cannes zsűrije végül ezt az alkotást találta a legerősebbnek az idei mezőnyben.

Cannes új királynője? – Bella Hadid szexi fürdőruhában lopta el a show-t

C. Ronaldo menyasszonya ledobta a bombát Cannes-ban – alig lehet ráismerni

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!