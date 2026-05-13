Elkezdődött a cannes-i filmfesztivál, tündöklő estélyikben jelentek meg a legidősebb sztárok is – galéria

Ünnepélyes ceremóniával vette kezdetét a 79. cannes-i filmfesztivál. A megnyitón Hollywood apraja-nagyja megjelent, köztük az idősebb generáció sztárjai is.

Jane Fonda a 79. cannes-i filmfesztiválon.

Fotó: LAURENT HOU / Hans Lucas

A 92 éves Dame Joan Collins angol színésznő fehér estélyiben vonult végig a vörös szőnyegen, elegáns szettjét látványos gyémánt ékszerek tették még drámaibbá – írja a DailyMail.

A 88 éves Jane Fonda fekete csillogó földig érő ruhában jelent meg, és mosolyogva pózolt a kamerák előtt.

A korelnökök drámai megjelenése tette fel a koronát az estére, mindketten királynőként vonultak végig a vörös szőnyegen.

Május 12. és 23. között minden filmkedvelő árgus tekintetét szegezi Dél-Franciaország felé. A cannes-i filmfesztivál idén is rengeteg izgalmas alkotást tartogat, köztük hazai mozikat is.