Cápák úsznak a nyaralók kedvenc tengerében – mégsem az jelenti a legnagyobb veszélyt

A Földközi-tenger nemcsak népszerű nyaralóhely, hanem hatalmas, élő tengeri világ is. Legmélyebb pontjain akár 5000 méteres mélységet is elérhet, és nagyjából 500 halfajnak ad otthont. Kevesebben tudják, hogy a térségben körülbelül 50 cápafaj is előfordul.

Cápa a Földközi-tengerben: ritka, de valós jelenség (illusztráció)

Ritkán jönnek közel a parthoz a cápák

A cápák jelenléte a Földközi-tengerben valóságos, de a part közeli találkozások ritkák. Időnként mégis nagy feltűnést keltenek az észlelések. 2026 áprilisában például halászok egy körülbelül tízméteres cápát filmeztek le a franciaországi Port-La Nouvelle közelében, kevesebb mint egy kilométerre a parttól. A szakértők szerint feltehetően óriáscápáról lehetett szó, amely a világ második legnagyobb hala.

Több ismert cápafaj is élhet a Földközi-tenger térségében

A Földközi-tengerben ritkán, de előfordulhat fehér cápa, pörölycápa, kékcápa, makócápa és selyemcápa is. A fehér cápa akár hétméteresre is megnőhet, de állománya erősen visszaesett. A pörölycápák látványa fenyegető lehet, támadásaik azonban rendkívül ritkák. A kékcápa az egyik gyakoribb nyílt tengeri faj, míg a makócápa különösen gyors ragadozóként ismert.

A cápatámadások a Földközi-tengerben rendkívül ritkák, a halálos esetek pedig kivételesnek számítanak.

A legtöbb cápa kerüli az embert, és inkább a mélyebb vizekben marad. A szakértők szerint a fürdőzők számára a cápáktól való félelem sokkal nagyobb probléma, mint maga a tényleges veszély – írja a Bild.

