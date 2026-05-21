Brutálisan megcsonkított cápák tetemét sodorta partra a víz

Két súlyosan megcsonkított cápa tetemét sodorta partra a tenger Mallorcán. A hatalmas ragadozók véres teste napokig lebegett a vízben, mielőtt a hatóságok megtalálták őket a népszerű üdülőhely, Cala Nova közelében – írja a Sun.

Két cápa tetemét sodorta partra a víz Mallorcán. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A szakértők szerint a két elpusztult állat hatkopoltyús szürkecápa volt, egy ősi faj, amely már a dinoszauruszok idején is létezett. Ezek a mélytengeri ragadozók akár 5 méteresre is megnőhetnek.

Súlyos sérüléseket találtak mindkét cápa tetemén

A vizsgálatok során kiderült, hogy a két cápa testén mély vágások voltak. A környezetvédelmi szakemberek szerint a sérülések a nyaknál és a gerinc mentén találhatók, ami arra utalhat, hogy az állatokat halászhajókon ölhették meg.

A Marilles Foundation nevű környezetvédelmi szervezet szerint továbbra is vannak olyan halászok, akik nem engedik vissza a véletlenül kifogott cápákat a tengerbe, hanem elpusztítják őket.

Ahogy arról az Origo már beszámolt, május közepén egy 38 éves férfit egy hatalmas, csaknem 4 méteres nagy fehér cápa támadta meg a népszerű Rottnest-sziget közelében. A turistaparadicsomban történt vérfagyasztó incidens után a férfit ugyan partra vitték, de az életét már nem tudták megmenteni, az újabb halálos cápatámadás sokkolta Ausztráliát.

Szörnyű eset rázta meg a Maldív-szigeteket. Egy frissen házasodott férfi cápatámadás áldozata lett a nászútján, és az életéért küzd. A spanyol turistát – akit Borjaként azonosítottak – brutális sérülésekkel, hatalmas vérveszteséggel szállították kórházba, ahol az orvosok végül kénytelenek voltak amputálni a lábát.