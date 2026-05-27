Több száz elpusztult cápa sodródott partra Walesnél

A carmarthenshire-i Pembrey Beachen egy helyi nő, Pauline Morris fedezte fel a hálóba gabalyodott cápatetemeket, miközben kutyáit sétáltatta. Elmondása szerint a parton nagy területen hevertek halak és cápák maradványai, ami rendkívül sokkoló látványt nyújtott - írja a BBC.

A lakosokat megdöbbentette a rengeteg elpusztult cápa látványa.

Cápatetemeket sodort partra a tenger



A nő úgy fogalmazott: a történtek annyira megrázták, hogy még a halfogyasztástól is elvette a kedvét. Szerinte nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy a tengeri állatok véletlenül kerültek-e a vízbe egy halászhajóról, vagy szándékosan dobták vissza őket. Nem ez volt az első hasonló eset a térségben. Néhány nappal korábban a pembrokeshire-i Saundersfoot strandján is nagy mennyiségű döglött tengeri élőlényt találtak. A szakértők szerint az állatok többsége valószínűleg macskacápa lehetett, amelyet tüskecápaként is ismernek. Natural Resources Wales közölte, hogy a Saundersfootnál talált állatok ügyében vizsgálat indult, azonban szennyezésre utaló nyomot nem találtak.

A hatóság szerint a legvalószínűbb magyarázat az, hogy a cápák halászati mellékfogásként kerültek vissza a tengerbe.

A szervezet egyik munkatársa a helyszíni ellenőrzés során már nem találta meg a tetemeket, mivel az árapály időközben visszasodorta azokat a tengerbe. A hatóság szerint jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy az eset szélesebb körű környezeti károkat okozott volna.

A helyi természetvédők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen esetek rámutatnak a tengeri élővilágot érintő halászati problémákra, különösen a nem kívánt mellékfogások kérdésére. A partvidéken élők közül sokakat megdöbbentett a szokatlanul nagy mennyiségű elpusztult tengeri állat látványa.




