Vérfagyasztó cápatámadás: egy 4 méteres szörny marcangolt halálra egy turistát

A tragédia a Horseshoe Reef nevű partszakasznál történt, nem sokkal délelőtt 10 óra előtt. A sziget Perth városától mintegy 30 kilométerre nyugatra található, és az egyik legnépszerűbb turistacélpont Nyugat-Ausztráliában. A helyszínen tartózkodók szerint a vízben hirtelen pánik tört ki, amikor a cápatámadás történt. A sérültet hajóval vitték vissza a partra, ahol mentősök próbálták újraéleszteni, számolt be a Fox News.

A cápatámadás során egy közel 4 méter hosszú fehér cápa marcangolt halálra egy 38 éves férfit Ausztráliában – Fotó: pexels.com

Sajnos a férfit nem sikerült megmenteni

– közölte a St. John WA mentőszolgálat szóvivője.

Egy nagy fehér cápa lehetett a gyilkos

Az ausztrál hatóságok szerint minden jel arra utal, hogy egy nagy fehér cápa támadt az áldozatra. A több mint 13 láb hosszú, vagyis közel 4 méteres ragadozó a világ egyik legveszélyesebb cápafaja.

A helyi halászati és regionális fejlesztési hivatal arra figyelmeztette az embereket, hogy fokozott óvatossággal menjenek a vízbe a környéken.

A drámai jelenetekről felvételek is készültek: az ausztrál közmédia képsorain rendőrök, mentőcsapatok és hajók láthatók a helyszínen.

Idén már több halálos cápatámadás történt

Ez már a második halálos cápatámadás Ausztráliában idén. Januárban Sydney kikötőjében egy 12 éves fiú halt meg egy héttel azután, hogy cápa támadt rá. Ugyanabban a két napban további három ember került bajba Új-Dél-Wales partjainál – ők túlélték a támadásokat.

Ausztrália partvidékein rendszeresen észlelnek cápákat, de a szakértők szerint az utóbbi időben egyre gyakoribbak a veszélyes találkozások.

