Tragikus hajózás – érszorítóval mentették meg a 17 éves fiút a cápatámadás után

Az Egyesült Államokban, Texas államban, Galveston közelében 2026. május 25-én, hétfőn délután történt az eset. A hatóságok szerint a 17 éves fiút akkor harapta meg egy cápa, amikor megpróbálták a fedélzetre emelni az állatot; apja azonnal érszorítót tett fel, majd a parti őrség is beavatkozott.

Cápatámadás történt Texasban, kórházba került egy 17 éves fiú

Cápatámadás Galveston közelében

A fiú a beszámolók szerint apjával és egy harmadik emberrel volt a hajón, amikor a sérülés történt. A csoport több órát tölthetett a tengeren, majd visszafelé tartva a hajójuk meghibásodott a Galveston Yacht Basin közelében lévő mólóknál.

A Galveston megyei seriffhivatal ezután kért segítséget az amerikai parti őrségtől. A mentőegységek a helyszínen egy második érszorítót is felhelyeztek, hogy csillapítsák a súlyos vérzést.

Kórházba vitték a tinédzsert

A 17 éves fiú a mentés idején eszméleténél volt, majd kórházba szállították ellátásra. A hatóságok egyelőre nem közölték, milyen cápafaj érintett az ügyben, és azt sem, pontosan mi okozta a hajó meghibásodását.

Az eset körülményeit tovább vizsgálják – írja a People.