Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívül

Halálos tragédia: vonat és iskolabusz ütközött, rengeteg a sérült – videó

Hallotta?

Donald Trump kórházba került

cápatámadás

Tragikus hajózás – érszorítóval mentették meg a 17 éves fiút a cápatámadás után

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kórházba szállítottak egy 17 éves fiút Texasban, miután egy tengeri baleset során súlyosan megsérült. A cápatámadás Galveston közelében történt, amikor a tinédzser apjával és egy harmadik személlyel egy hajón tartózkodott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
cápatámadásTexashajózás

Az Egyesült Államokban, Texas államban, Galveston közelében 2026. május 25-én, hétfőn délután történt az eset. A hatóságok szerint a 17 éves fiút akkor harapta meg egy cápa, amikor megpróbálták a fedélzetre emelni az állatot; apja azonnal érszorítót tett fel, majd a parti őrség is beavatkozott.

Cápatámadás történt Texasban, kórházba került egy 17 éves fiú
Cápatámadás történt Texasban, kórházba került egy 17 éves fiú
Fotó: wirestock / Magnific

Cápatámadás Galveston közelében

A fiú a beszámolók szerint apjával és egy harmadik emberrel volt a hajón, amikor a sérülés történt. A csoport több órát tölthetett a tengeren, majd visszafelé tartva a hajójuk meghibásodott a Galveston Yacht Basin közelében lévő mólóknál.

A Galveston megyei seriffhivatal ezután kért segítséget az amerikai parti őrségtől. A mentőegységek a helyszínen egy második érszorítót is felhelyeztek, hogy csillapítsák a súlyos vérzést.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Kórházba vitték a tinédzsert

A 17 éves fiú a mentés idején eszméleténél volt, majd kórházba szállították ellátásra. A hatóságok egyelőre nem közölték, milyen cápafaj érintett az ügyben, és azt sem, pontosan mi okozta a hajó meghibásodását.

Az eset körülményeit tovább vizsgálják – írja a People.

Ez is érdekelheti:

Vérfagyasztó cápatámadás: egy 4 méteres szörny marcangolt halálra egy turistát

Egy 38 éves férfit egy hatalmas, csaknem 4 méteres nagy fehér cápa támadta meg szombat délelőtt a népszerű Rottnest-sziget közelében. A turistaparadicsomban történt vérfagyasztó incidens után a férfit ugyan partra vitték, de az életét már nem tudták megmenteni, az újabb halálos cápatámadás sokkolta Ausztráliát.

Cápák úsznak a nyaralók kedvenc tengerében – mégsem az jelenti a legnagyobb veszélyt

Ön gondolta volna? A Földközi-tengerben több tucat cápafaj él, köztük fehér cápa, kékcápa és makócápa is. Bár időnként a part közelében is feltűnnek, a találkozások rendkívül ritkák. A szakértők szerint a fürdőzőkre sokkal nagyobb hatással van a cápáktól való félelem, mint maga a valós veszély.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!