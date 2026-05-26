Tragikus hajózás – érszorítóval mentették meg a 17 éves fiút a cápatámadás után

Az Egyesült Államokban, Texas államban, Galveston közelében 2026. május 25-én, hétfőn délután történt az eset. A hatóságok szerint a 17 éves fiút akkor harapta meg egy cápa, amikor megpróbálták a fedélzetre emelni az állatot; apja azonnal érszorítót tett fel, majd a parti őrség is beavatkozott.
Cápatámadás Galveston közelében
A fiú a beszámolók szerint apjával és egy harmadik emberrel volt a hajón, amikor a sérülés történt. A csoport több órát tölthetett a tengeren, majd visszafelé tartva a hajójuk meghibásodott a Galveston Yacht Basin közelében lévő mólóknál.
A Galveston megyei seriffhivatal ezután kért segítséget az amerikai parti őrségtől. A mentőegységek a helyszínen egy második érszorítót is felhelyeztek, hogy csillapítsák a súlyos vérzést.
Kórházba vitték a tinédzsert
A 17 éves fiú a mentés idején eszméleténél volt, majd kórházba szállították ellátásra. A hatóságok egyelőre nem közölték, milyen cápafaj érintett az ügyben, és azt sem, pontosan mi okozta a hajó meghibásodását.
Az eset körülményeit tovább vizsgálják – írja a People.
