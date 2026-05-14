57 éves a különleges karizmával megáldott, kétszeres Oscar-díjas Cate Blanchett, aki kis híján hátat fordított Hollywoodnak

Cate Blanchett 1969-ben született Melbourne-ben. Gyerekkorában még nem feltétlenül készült színésznőnek, sőt egy ideig közgazdaságtant és képzőművészetet is tanult. A legenda szerint egy egyiptomi utazás során statisztaként szerepelt egy filmben, és ez annyira megtetszett neki, hogy végül a színészet felé fordult.
Később az ausztrál Nemzeti Drámaművészeti Intézetben tanult, ahol hamar kitűnt rendkívüli tehetségével.
Cate Blanchett ezzel a szereppel vált világsztárrá
A nemzetközi áttörést az 1998-as Elizabeth hozta meg számára, amelyben I. Erzsébet angol királynőt alakította. A film hatalmas siker lett, Blanchett pedig rögtön Oscar-jelölést kapott. Sok kritikus szerint ekkor vált egyértelművé, hogy Hollywood új szupersztárt talált.
Később szinte minden műfajban bizonyított: drámákban, fantasyfilmekben, pszichothrillerekben és szuperprodukciókban is emlékezetes alakítást nyújtott.
A Gyűrűk Ura tündekirálynőjeként milliók kedvence lett
A legtöbb néző számára talán Galadriel szerepe miatt vált igazán ikonná A Gyűrűk Ura és A hobbit filmsorozatokban. Hideg eleganciája és titokzatos kisugárzása tökéletesen illett Tolkien legendás karakteréhez. De sokan emlékezhetnek rá a Benjamin Button különös életéből, a Thor: Ragnarökből, a Carolból vagy a Tár című filmből is.
Kétszer nyert Oscart
Cate Blanchett eddig két Oscar-díjat nyert. 2005-ben az Aviátor című filmben nyújtott alakításáért kapta meg a legjobb női mellékszereplőnek járó szobrot, miután elképesztő hitelességgel formálta meg Katharine Hepburnt. 2014-ben pedig a Blue Jasmine főszerepéért már a legjobb női főszereplő Oscarját vihette haza. Emellett számtalan BAFTA-, Golden Globe- és SAG-díjat is bezsebelt pályafutása során.
Majdnem hátat fordított Hollywoodnak
Blanchett többször beszélt arról, hogy nem érzi jól magát a klasszikus hollywoodi sztárrendszerben. Egy időben komolyan fontolgatta, hogy visszavonul a filmektől, és kizárólag színházzal foglalkozik. Férjével, Andrew Upton drámaíróval éveken át vezették a Sydney Theatre Companyt, amely Ausztrália egyik legismertebb színháza.
A színésznő többször kijelentette: számára a család fontosabb, mint a hírnév.
Négy gyermeket nevelnek
Cate Blanchett és Andrew Upton 1997-ben házasodtak össze, kapcsolatuk pedig Hollywood egyik legstabilabb sztárházasságának számít. Három fiuk született, később pedig örökbe fogadtak egy kislányt is.
A színésznő ritkán beszél a magánéletéről, de interjúkban gyakran hangsúlyozza, hogy tudatosan próbálják távol tartani gyermekeiket a reflektorfénytől.
Bár már több mint három évtizede van a pályán, Cate Blanchett továbbra is Hollywood egyik legkeresettebb színésznője. A kritikusok szerint különleges karizmája, intelligenciája és átalakulóképessége miatt generációja egyik legnagyobb művészének számít. És úgy tűnik, 57 évesen is ugyanazzal az erővel uralja a filmvásznat, mint karrierje kezdetén.
