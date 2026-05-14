Cate Blanchett

57 éves a különleges karizmával megáldott, kétszeres Oscar-díjas Cate Blanchett, aki kis híján hátat fordított Hollywoodnak

Az ausztrál sztár nemcsak Hollywoodot hódította meg, hanem a színházi világban is maradandót alkotott – miközben magánéletét szinte példás diszkrécióval óvta a nyilvánosságtól. Május 14-én, azaz ma ünnepli 57. születésnapját Cate Blanchett, a világ egyik legsokoldalúbb és legelismertebb színésznője.
Cate Blanchett 1969-ben született Melbourne-ben. Gyerekkorában még nem feltétlenül készült színésznőnek, sőt egy ideig közgazdaságtant és képzőművészetet is tanult. A legenda szerint egy egyiptomi utazás során statisztaként szerepelt egy filmben, és ez annyira megtetszett neki, hogy végül a színészet felé fordult.

Truth Le prix de la veriteTruth2016Real James Vanderbilt Cate Blanchett, Collection Christophel © Sony Pictures Classics / RatPac Entertainment (Photo by Sony Pictures Classics / RatPac / Collection ChristopheL via AFP)
Cate Blanchett korunk egyik legelismertebb, legkarizmatikusabb színésznője – Fotó: Sony Pictures Classics / RatPac / Collection ChristopheL / AFP

Később az ausztrál Nemzeti Drámaművészeti Intézetben tanult, ahol hamar kitűnt rendkívüli tehetségével.

Cate Blanchett ezzel a szereppel vált világsztárrá

A nemzetközi áttörést az 1998-as Elizabeth hozta meg számára, amelyben I. Erzsébet angol királynőt alakította. A film hatalmas siker lett, Blanchett pedig rögtön Oscar-jelölést kapott. Sok kritikus szerint ekkor vált egyértelművé, hogy Hollywood új szupersztárt talált.

Később szinte minden műfajban bizonyított: drámákban, fantasyfilmekben, pszichothrillerekben és szuperprodukciókban is emlékezetes alakítást nyújtott.

A Gyűrűk Ura tündekirálynőjeként milliók kedvence lett

A legtöbb néző számára talán Galadriel szerepe miatt vált igazán ikonná A Gyűrűk Ura és A hobbit filmsorozatokban. Hideg eleganciája és titokzatos kisugárzása tökéletesen illett Tolkien legendás karakteréhez. De sokan emlékezhetnek rá a Benjamin Button különös életéből, a Thor: Ragnarökből, a Carolból vagy a Tár című filmből is.

Kétszer nyert Oscart

Cate Blanchett eddig két Oscar-díjat nyert. 2005-ben az Aviátor című filmben nyújtott alakításáért kapta meg a legjobb női mellékszereplőnek járó szobrot, miután elképesztő hitelességgel formálta meg Katharine Hepburnt. 2014-ben pedig a Blue Jasmine főszerepéért már a legjobb női főszereplő Oscarját vihette haza. Emellett számtalan BAFTA-, Golden Globe- és SAG-díjat is bezsebelt pályafutása során.

Majdnem hátat fordított Hollywoodnak

Blanchett többször beszélt arról, hogy nem érzi jól magát a klasszikus hollywoodi sztárrendszerben. Egy időben komolyan fontolgatta, hogy visszavonul a filmektől, és kizárólag színházzal foglalkozik. Férjével, Andrew Upton drámaíróval éveken át vezették a Sydney Theatre Companyt, amely Ausztrália egyik legismertebb színháza.

A színésznő többször kijelentette: számára a család fontosabb, mint a hírnév.

Négy gyermeket nevelnek

Cate Blanchett és Andrew Upton 1997-ben házasodtak össze, kapcsolatuk pedig Hollywood egyik legstabilabb sztárházasságának számít. Három fiuk született, később pedig örökbe fogadtak egy kislányt is.

A színésznő ritkán beszél a magánéletéről, de interjúkban gyakran hangsúlyozza, hogy tudatosan próbálják távol tartani gyermekeiket a reflektorfénytől.

Bár már több mint három évtizede van a pályán, Cate Blanchett továbbra is Hollywood egyik legkeresettebb színésznője. A kritikusok szerint különleges karizmája, intelligenciája és átalakulóképessége miatt generációja egyik legnagyobb művészének számít. És úgy tűnik, 57 évesen is ugyanazzal az erővel uralja a filmvásznat, mint karrierje kezdetén.

Cate Blanchett, CateBlanchett
Galéria: Az ezerarcú nő: Cate Blanchett
Láger az édenkertben – 1997 (mellette: Frances McDormand)

