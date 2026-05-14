57 éves a különleges karizmával megáldott, kétszeres Oscar-díjas Cate Blanchett, aki kis híján hátat fordított Hollywoodnak

Cate Blanchett 1969-ben született Melbourne-ben. Gyerekkorában még nem feltétlenül készült színésznőnek, sőt egy ideig közgazdaságtant és képzőművészetet is tanult. A legenda szerint egy egyiptomi utazás során statisztaként szerepelt egy filmben, és ez annyira megtetszett neki, hogy végül a színészet felé fordult.

Cate Blanchett korunk egyik legelismertebb, legkarizmatikusabb színésznője – Fotó: Sony Pictures Classics / RatPac / Collection ChristopheL / AFP

Később az ausztrál Nemzeti Drámaművészeti Intézetben tanult, ahol hamar kitűnt rendkívüli tehetségével.

Cate Blanchett ezzel a szereppel vált világsztárrá

A nemzetközi áttörést az 1998-as Elizabeth hozta meg számára, amelyben I. Erzsébet angol királynőt alakította. A film hatalmas siker lett, Blanchett pedig rögtön Oscar-jelölést kapott. Sok kritikus szerint ekkor vált egyértelművé, hogy Hollywood új szupersztárt talált.

Később szinte minden műfajban bizonyított: drámákban, fantasyfilmekben, pszichothrillerekben és szuperprodukciókban is emlékezetes alakítást nyújtott.

A Gyűrűk Ura tündekirálynőjeként milliók kedvence lett

A legtöbb néző számára talán Galadriel szerepe miatt vált igazán ikonná A Gyűrűk Ura és A hobbit filmsorozatokban. Hideg eleganciája és titokzatos kisugárzása tökéletesen illett Tolkien legendás karakteréhez. De sokan emlékezhetnek rá a Benjamin Button különös életéből, a Thor: Ragnarökből, a Carolból vagy a Tár című filmből is.

Kétszer nyert Oscart

Cate Blanchett eddig két Oscar-díjat nyert. 2005-ben az Aviátor című filmben nyújtott alakításáért kapta meg a legjobb női mellékszereplőnek járó szobrot, miután elképesztő hitelességgel formálta meg Katharine Hepburnt. 2014-ben pedig a Blue Jasmine főszerepéért már a legjobb női főszereplő Oscarját vihette haza. Emellett számtalan BAFTA-, Golden Globe- és SAG-díjat is bezsebelt pályafutása során.

Majdnem hátat fordított Hollywoodnak

Blanchett többször beszélt arról, hogy nem érzi jól magát a klasszikus hollywoodi sztárrendszerben. Egy időben komolyan fontolgatta, hogy visszavonul a filmektől, és kizárólag színházzal foglalkozik. Férjével, Andrew Upton drámaíróval éveken át vezették a Sydney Theatre Companyt, amely Ausztrália egyik legismertebb színháza.