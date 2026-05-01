Hiába a peckes pózolás? Kínos részletek Magyar Péter brüsszeli útjáról

háború

Ez a 23 brit város lehet az oroszok célpontja egy háborús konfliktus esetén

Egyetlen térkép is elég volt ahhoz, hogy felrobbantsa az internetet. Egy orosz politikus szerint Nagy-Britannia kulcsfontosságú célpont lehet egy esetleges világháborúban – és már konkrét városokat is megneveztek.
A botrányt Dmitrij Rogozin robbantotta ki, aki korábban Oroszország miniszterelnök-helyettese volt. A politikus élesen reagált Ben Wallace korábbi brit védelmi miniszter kijelentéseire, amelyek Ukrajna támogatásáról szóltak. Rogozin nem finomkodott: arra szólította fel az orosz elit tagjait, hogy ne küldjék gyermekeiket Angliába tanulni, mert szerinte az ország „halálosan veszélyes” lehet egy konfliktus esetén. A politikus egy térképet is bemutatott, amelyen 23 brit város és település szerepel lehetséges célpontként, hívta fel a figyelmet a Daily Star.

Az oroszok térképén a feltételezések szerint 23 brit katonai célpont szerepel egy esetleges háború esetén – Fotó: pexels.com

Sokkoló lista: ezek a városok lehetnek célpontok

A lista nem véletlen: ezek többsége hadiipari központ vagy katonai szempontból kulcsfontosságú helyszín.

Ez a 23 város szerepel a listán:

  • Glasgow
  • Belfast
  • Fivemiletown
  • Bolton
  • Telford
  • Aberporth
  • Merthyr Tydfil
  • Glascoed
  • Barrow-in-Furness
  • Bristol
  • HMNB Devonport
  • Yeovil
  • Aldermaston
  • London
  • Stevenage
  • Ampthill
  • Derby
  • Warton & Samlesbury
  • Newton Aycliffe
  • Tyne & Wear
  • Sheffield
  • Edinburgh
  • Rosyth

A felsorolt helyeken olyan vállalatok működnek, amelyek fegyvereket, repülőgépeket, hadihajókat vagy más katonai technológiát gyártanak.

Miért pont ezek?

A lista alapján egyértelmű minta rajzolódik ki: nem véletlenszerű városokról van szó, hanem olyan ipari és katonai csomópontokról, amelyek kulcsszerepet játszanak a brit hadsereg és a NATO működésében.

Ide tartoznak például:

  • tengeralattjáró-gyártó központok
  • rakétarendszereket fejlesztő cégek
  • repülőgépipari üzemek

Világháborús hangulat? Egyre többen aggódnak

Az elmúlt időszakban látványosan nőtt a feszültség a nagyhatalmak között, és ez már a hétköznapi emberek szintjén is érezhető. Fiatalok ezrei keresnek rá arra, hogy behívhatják-e őket katonának. A közösségi médiát ellepték a háborús forgatókönyvek. A szakértők is egyre gyakrabban beszélnek eszkalációs kockázatról.

Bár a kijelentések rendkívül erősek, fontos tisztán látni:

  • ez nem hivatalos haditerv, hanem politikai üzenet
  • az ilyen térképek gyakran kommunikációs nyomásgyakorlás eszközei
  • konkrét, közvetlen támadásra utaló jel nincs

Emelték a terrorkészültséget Nagy-Britanniában: a lakosságot éberségre kérik

Emelték a terrorellenes készültséget Nagy-Britanniában, miután a hatóságok szerint nőtt a támadások kockázata. A terrorfenyegetettségi készültség most a „súlyos” szintre került, ami azt jelenti, hogy egy terrortámadás bekövetkezése „nagyon valószínű”.

Új európai haditengerészeti szövetséget hoz létre Nagy-Britannia

Nagy-Britannia kilenc európai országgal közösen új, egységes haditengerészeti erőt hoz létre, amelynek célja az északi tengeri térségben jelentkező orosz fenyegetések elrettentése – jelentette be a brit haditengerészet vezetése.

