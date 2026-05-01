Ez a 23 brit város lehet az oroszok célpontja egy háborús konfliktus esetén

A botrányt Dmitrij Rogozin robbantotta ki, aki korábban Oroszország miniszterelnök-helyettese volt. A politikus élesen reagált Ben Wallace korábbi brit védelmi miniszter kijelentéseire, amelyek Ukrajna támogatásáról szóltak. Rogozin nem finomkodott: arra szólította fel az orosz elit tagjait, hogy ne küldjék gyermekeiket Angliába tanulni, mert szerinte az ország „halálosan veszélyes” lehet egy konfliktus esetén. A politikus egy térképet is bemutatott, amelyen 23 brit város és település szerepel lehetséges célpontként, hívta fel a figyelmet a Daily Star.
Sokkoló lista: ezek a városok lehetnek célpontok
A lista nem véletlen: ezek többsége hadiipari központ vagy katonai szempontból kulcsfontosságú helyszín.
Ez a 23 város szerepel a listán:
- Glasgow
- Belfast
- Fivemiletown
- Bolton
- Telford
- Aberporth
- Merthyr Tydfil
- Glascoed
- Barrow-in-Furness
- Bristol
- HMNB Devonport
- Yeovil
- Aldermaston
- London
- Stevenage
- Ampthill
- Derby
- Warton & Samlesbury
- Newton Aycliffe
- Tyne & Wear
- Sheffield
- Edinburgh
- Rosyth
A felsorolt helyeken olyan vállalatok működnek, amelyek fegyvereket, repülőgépeket, hadihajókat vagy más katonai technológiát gyártanak.
Miért pont ezek?
A lista alapján egyértelmű minta rajzolódik ki: nem véletlenszerű városokról van szó, hanem olyan ipari és katonai csomópontokról, amelyek kulcsszerepet játszanak a brit hadsereg és a NATO működésében.
Ide tartoznak például:
- tengeralattjáró-gyártó központok
- rakétarendszereket fejlesztő cégek
- repülőgépipari üzemek
Világháborús hangulat? Egyre többen aggódnak
Az elmúlt időszakban látványosan nőtt a feszültség a nagyhatalmak között, és ez már a hétköznapi emberek szintjén is érezhető. Fiatalok ezrei keresnek rá arra, hogy behívhatják-e őket katonának. A közösségi médiát ellepték a háborús forgatókönyvek. A szakértők is egyre gyakrabban beszélnek eszkalációs kockázatról.
Bár a kijelentések rendkívül erősek, fontos tisztán látni:
- ez nem hivatalos haditerv, hanem politikai üzenet
- az ilyen térképek gyakran kommunikációs nyomásgyakorlás eszközei
- konkrét, közvetlen támadásra utaló jel nincs
