Ez a 23 brit város lehet az oroszok célpontja egy háborús konfliktus esetén

A botrányt Dmitrij Rogozin robbantotta ki, aki korábban Oroszország miniszterelnök-helyettese volt. A politikus élesen reagált Ben Wallace korábbi brit védelmi miniszter kijelentéseire, amelyek Ukrajna támogatásáról szóltak. Rogozin nem finomkodott: arra szólította fel az orosz elit tagjait, hogy ne küldjék gyermekeiket Angliába tanulni, mert szerinte az ország „halálosan veszélyes” lehet egy konfliktus esetén. A politikus egy térképet is bemutatott, amelyen 23 brit város és település szerepel lehetséges célpontként, hívta fel a figyelmet a Daily Star.

Az oroszok térképén a feltételezések szerint 23 brit katonai célpont szerepel egy esetleges háború esetén – Fotó: pexels.com

Sokkoló lista: ezek a városok lehetnek célpontok

A lista nem véletlen: ezek többsége hadiipari központ vagy katonai szempontból kulcsfontosságú helyszín.

Ez a 23 város szerepel a listán:

Glasgow

Belfast

Fivemiletown

Bolton

Telford

Aberporth

Merthyr Tydfil

Glascoed

Barrow-in-Furness

Bristol

HMNB Devonport

Yeovil

Aldermaston

London

Stevenage

Ampthill

Derby

Warton & Samlesbury

Newton Aycliffe

Tyne & Wear

Sheffield

Edinburgh

Rosyth

A felsorolt helyeken olyan vállalatok működnek, amelyek fegyvereket, repülőgépeket, hadihajókat vagy más katonai technológiát gyártanak.

Miért pont ezek?

A lista alapján egyértelmű minta rajzolódik ki: nem véletlenszerű városokról van szó, hanem olyan ipari és katonai csomópontokról, amelyek kulcsszerepet játszanak a brit hadsereg és a NATO működésében.

Ide tartoznak például:

tengeralattjáró-gyártó központok

rakétarendszereket fejlesztő cégek

repülőgépipari üzemek

Világháborús hangulat? Egyre többen aggódnak

Az elmúlt időszakban látványosan nőtt a feszültség a nagyhatalmak között, és ez már a hétköznapi emberek szintjén is érezhető. Fiatalok ezrei keresnek rá arra, hogy behívhatják-e őket katonának. A közösségi médiát ellepték a háborús forgatókönyvek. A szakértők is egyre gyakrabban beszélnek eszkalációs kockázatról.

Bár a kijelentések rendkívül erősek, fontos tisztán látni:

ez nem hivatalos haditerv, hanem politikai üzenet

az ilyen térképek gyakran kommunikációs nyomásgyakorlás eszközei

konkrét, közvetlen támadásra utaló jel nincs

Erről is írtunk korábban az Origón:

Emelték a terrorkészültséget Nagy-Britanniában: a lakosságot éberségre kérik

Emelték a terrorellenes készültséget Nagy-Britanniában, miután a hatóságok szerint nőtt a támadások kockázata. A terrorfenyegetettségi készültség most a „súlyos” szintre került, ami azt jelenti, hogy egy terrortámadás bekövetkezése „nagyon valószínű”.