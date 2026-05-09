Valaki szándékosan tette? Egyre több kérdés a China Eastern repülőgép-szerencsétlenség körül

A China Eastern repülőgép-szerencsétlenség okát évek óta találgatások övezik, most azonban az amerikai NTSB frissen nyilvánosságra került adatai új irányba terelhetik az ügyet. A jelentés szerint a Boeing 737-es mindkét hajtóművének üzemanyagkapcsolóját „cut-off”, vagyis leállított állásba mozdították, miközben a gép közel 9000 méteres magasságban repült – írja a BBC.

A China Eastern repülőgép-szerencsétlenség során 132 ember vesztette életét – az új adatok szerint a hajtóművek üzemanyag-ellátFotó: LU BOAN / XINHUA

Üzemanyag-elzárás okozhatta a China Eastern repülőgép-szerencsétlenséget

A fedélzeti adatrögzítőből származó információk alapján a hajtóművek fordulatszáma az üzemanyagkapcsolók átállítása után csökkenni kezdett. Ez azért különösen súlyos részlet, mert a kapcsolók a hajtóművek üzemanyag-ellátását szabályozzák.

A MU5735-ös járat 2022 márciusában Kunmingból indult, és Kantonba tartott, amikor hirtelen meredek zuhanásba kezdett. A repülőgép néhány perc alatt több ezer métert vesztett a magasságából, majd egy hegyoldalba csapódott.

A tragédiában a fedélzeten tartózkodó mind a 132 ember életét vesztette. A kínai hatóságok máig nem adtak ki végleges jelentést, miközben korábban tagadták azokat a feltételezéseket, hogy a katasztrófa szándékos cselekmény lehetett.

Előzmények: 132 halálos áldozat – felmerült, hogy szándékosan idézhették elő a dél-kínai repülőgép-szerencsétlenséget

Szándékosan okozhatták a China Eastern kínai légitársaság belföldi járatának márciusban történt katasztrófáját, amely 132 ember halálát okozta - jelentette a The Wall Street Journal (WSJ) című amerikai lap bennfentes forrásra hivatkozva.

Brutális sebességgel csapódott a földbe a sportcsapatot szállító repülőgép

Iszonyú baleset történt az USA Texas államában pénteken, helyi idő szerint este 11 órakor. Egy pickleball-csapatot szállító kisrepülőgép, egy Cessna csapódott a földbe Austin agglomerációjában. A gépen utazó négy utas és a pilóta azonnal szörnyethalt az ütközésben.