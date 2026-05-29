Évek óta átvernek minket? Meglepő igazság derült ki a chipsről

A chipsről sokan automatikusan úgy gondolkodnak, mint egy egészségtelen, kerülendő élelmiszerről. Ugyanakkor a szakértő szerint érdemes először az összetevőlistát megnézni, mert jelentős különbségek lehetnek a termékek között – írja a Focus.

A chips megítélése továbbra is megosztó, de egy szakértő szerint a rövid összetevőlistájú termékek sokkal jobb választást jelenthetnek, mint azt sokan gondolják Fotó:Illusztráció/Unsplash

Chips összetevők: ez a legfontosabb szempont

A jó minőségű burgonyachips akár három alapanyagból is állhat: burgonyából, növényi olajból és sóból. Egyes gyártók E-vitamint is adnak hozzá antioxidánsként, amely segíti az olaj frissességének megőrzését.

A szakértő szerint a chips összetevők listája sokkal többet árul el egy termékről, mint a kategóriája. A problémát gyakran nem maga a burgonyachips jelenti, hanem az erősen feldolgozott ízesítések, aromák és ízfokozók.

Az úgynevezett „bliss point” elv alapján egyes termékeket kifejezetten úgy terveznek, hogy minél tovább ösztönözzék a fogyasztást. A természetesebb, egyszerűbb ízesítésű termékeknél azonban sok fogyasztó hamarabb érzi a jóllakottságot.

Egészséges nassolnivaló lehet a chips?

A szakértő szerint az egészséges nassolnivaló fogalma nem fekete-fehér kérdés. A táplálkozástudomány egyre inkább azt hangsúlyozza, hogy nem egyetlen élelmiszer dönti el az étrend minőségét, hanem az összkép.

A rövid összetevőlistás chips vagy földimogyorós snack alkalmanként gond nélkül beilleszthető egy kiegyensúlyozott étrendbe, különösen akkor, ha a fogyasztó tudatosan választ és figyel a mennyiségre.

A rövid összetevőlista lehet a kulcs

A szakértő szerint érdemes olyan termékeket keresni, amelyeknél a rövid összetevőlista és a természetes alapanyagok dominálnak. Minél kevesebb a mesterséges adalékanyag és az erősen feldolgozott összetevő, annál könnyebben átlátható, hogy valójában mi kerül a szervezetbe.

Mutatjuk, mely chipsek érdemelték ki a legegészségesebb és a legkárosabb címeket

A boltok polcain ma már elképesztő választék fogadja a vásárlókat, mégis sokan bizonytalanok abban, mi számít valóban tudatos döntésnek. A chips népszerűsége töretlen, de kevesen látják át, mennyire eltérő összetevőkkel és tápértékekkel készülnek a különböző fajták. A dietetikusok friss útmutatója most rávilágít arra, hogyan lehet eligazodni a ropogtatnivalók egyre színesebb kínálatában.