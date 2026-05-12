CIA-dokumentum utalhat az elveszett atlantiszi tekercsek helyére

A Feljegyzések Csarnokának legendája közel egy évszázada foglalkoztatja az ősi kultúrák rajongóit, egyesek szerint a mitikus archívum ősi szövegeket, térképeket és egy elveszett civilizáció bizonyítékait tartalmazza, amelyek megelőzték az írott történelmet. Most egy 1952-ből származó, újra előkerült CIA-dokumentum újraéleszti a legendás Feljegyzések Csarnokát övező találgatásokat, miután egy hidegháborús korabeli fényképleltárban egy rejtélyes utalást találtak a „Szfinx alatti templomra” - írta a Daily Mail.

CIA-feljegyzés az 50'-es évekből



CIA-feljegyzés a múltból

A dokumentum nagyrészt Afganisztánra összpontosít, több száz képet katalogizálva, amelyek régészeti ásatásokhoz, barlangkutatásokhoz, helyi falvakhoz, bazárokhoz, infrastrukturális projektekhez és geológiai felmérésekhez kapcsolódnak. De az olyan hétköznapi bejegyzések között, mint a „Turista a piramisoknál”, a „Szfinx” és a „Romok a Szfinx közelében”, ott rejtőzik az a kifejezés, amely mostanra megragadta az internet fantáziáját:

„Templom a Szfinx alatt; 50' július.”

A modern mítoszok nagy része Edgar Cayce amerikai jóshoz nyúlik vissza, aki az 1930-as években azt jövendölte, hogy a Szfinx mancsa alatt egy napon egy Atlantiszból származó feljegyzéseket tartalmazó rejtett kamrát fognak felfedezni.

Az érdeklődés az 1990-es években fokozódott, miután szeizmikus vizsgálatok és talajradar földalatti üregeket és anomáliákat fedeztek fel a Szfinx közelében. A Waseda Egyetem japán kutatói, majd később amerikai csapatok szokatlan üregeket azonosítottak a Gízai-fennsík alatt, bár a mainstream régészek vitatták azokat az állításokat, hogy mesterséges kamrák lennének. A híres egyiptológus, Zahi Hawass következetesen tagadta a Feljegyzések Csarnokának létezését, mondván: „A Szfinxet alaposan feltárták. Barátommal és kollégámmal, Mark Lehnerrel 1979-ben magunk is kivizsgáltuk. Semmi olyat nem találtak, ami a Feljegyzések Csarnokához hasonlítana, sem a Szfinxben, sem annak közelében.”

Azt ugyan elismerte, hogy a kutatók engedélyt kértek tőle a Szfinx alatti ásatásokra, - amit ő elutasított,- azzal, hogy „nem volt logikus”, hozzátéve, hogy bizonyítékot talált arra, hogy a bal mancs alatt nincs más, csak szilárd kőzet.