Ciara Miller dögös ruhája miatt izzott fel a vörös szőnyeg

Ciara Miller ismét mindenkit sokkolt a vörös szőnyegen. A „Summer House” sztárja, Ciara Miller brutális gyémántokban és alig begombolt ruhában jelent meg a cannes-i amfAR-gálán.
Ciara Miller gyémánt nyakéke vitte a prímet a 2026-os Cannes Filmfesztivál egyik legfényűzőbb eseményén, az amfAR-gálán. A modell és valóságshow-sztár egy fekete szaténruhában érkezett, amely puffos ujjakkal, fűzős kialakítással és mélyen kivágott dekoltázzsal hívta fel magára a figyelmet – írja a PageSix.

Alig takarta valami Ciara Millert Cannes-ban – a sztár brutális gyémántokban tarolta le a vörös szőnyeget Fotó: Thibaud MORITZ / AFP

Ciara Miller mindenkit túlragyogott Cannes-ban

A Hassanzadeh Jewellery látványos gyémántékszere szinte világított a reflektorok alatt. A szetthez egy hatalmas gyémántgyűrű is társult, miközben Ciara Miller elegánsan kiengedett hajjal pózolt a kamerák előtt.

Alig takarta valami Ciara Millert Cannes-ban – a sztár brutális gyémántokban tarolta le a vörös szőnyeget Fotó: Thibaud MORITZ / AFP

A rajongók szerint a sztár az utóbbi hónapokban valóságos divatikonná vált. Mióta Amanda Batula és West Wilson botránya kirobbant, Miller sorra jelenik meg egyre merészebb összeállításokban.

Nemrég az „Euphoria” harmadik évadának premierjén is feltűnt egy extrém fekete kétrészes ruhában, amely magas combkivágásával és merész szabásával azonnal bejárta az internetet.

Bosszúöltözködéssel vágott vissza

A közelgő 10. évados reunion műsorra Ciara Miller egy fehér, díszített Di Pesta ruhát választott, amelynek áttetsző középrésze teljesen kiemelte a hasát és alakját.

A Victoria’s Secret modell vörös haját klasszikus hollywoodi hullámokba sütötte, megjelenését pedig egy choker nyaklánccal tette még feltűnőbbé.

A rajongók szerint Ciara Miller most élete legmerészebb időszakát éli, és Cannes után könnyen lehet, hogy még nagyobb divatikonná válik.

