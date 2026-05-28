Drámai vallomás, Cindy Crawford őszintén beszélt betegségéről

A világhírű szupermodell elmondta, hogy nagyjából 10 éve kezdte észrevenni: a Cindy Crawford körül kialakult tökéletes imázs mögött a szemei egyre fáradtabbnak tűntek a kamerák előtt. A reggeli fotózásoknál sokszor viccelődött azzal, hogy hiába van fent hajnalban, az arca csak órákkal később „kapcsol be” – írja a PageSix.

Cindy Crawford elárulta, milyen betegséget próbált eltitkolni közel 10 éven át.

Cindy Crawford szemhéjproblémája a munkájára is hatással volt

A modell szerint idővel odáig fajult a helyzet, hogy a sminkeseinek néha meg kellett emelniük a szemhéját munka közben. K

ésőbb derült ki, hogy blefaroptózisa van — ez a szemhéj megereszkedésével járó állapot.

Cindy Crawford azt mondta, eleinte nem is gondolta, hogy komolyabb probléma állhat a háttérben. Egyszerűen csak azt látta a képeken, hogy a tekintete már nem olyan friss, mint korábban.

Végül egy bőrgyógyász ajánlott neki olyan szemcseppet, ami segíthet a problémán. A modell szerint néhány perc alatt látható a hatása, és sokkal éberebbnek tűnik tőle a tekintete.

„Nem akarok 25 évesnek kinézni”

Cindy Crawford arról is beszélt, hogy ma már teljesen másképp áll az öregedéshez. Szerinte nem az a cél, hogy úgy nézzen ki, mint húszévesen, inkább csak szeretné jól érezni magát a bőrében.

Úgy fogalmazott: nem akar fáradtnak látszani, de azt sem szeretné, hogy úgy tűnjön, görcsösen próbál fiatal maradni.



Szinte semmit sem változott: így maradt bombaformában 60 évesen Cindy Crawford

A világhírű szupermodell február 20-án tölti be 60. életévét, és sokak szerint ma is ugyanolyan ragyogó, mint karrierje csúcsán. Cindy Crawford nem titkolja, hogy a formája és kisugárzása mögött tudatos döntések állnak: szerinte a szépség nem pusztán a bőrápolási termékeken múlik, hanem az életmódon, a mentális egyensúlyon és a következetességen. Évtizedek óta vallja, hogy az öngondoskodás nem luxus, hanem alapfeltétel.

