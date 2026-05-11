Egy garázsban porosodó cipzár hozhat forradalmi áttörést

Egy különleges cipzár ötlete már 1985-ben megszületett William Freeman amerikai mérnöknél, de akkor elutasították, így a prototípus évtizedekre a garázsban maradt. Most, 40 évvel később a koncepció a 3D nyomtatás fejlődésének köszönhetően új életre kelt. A „Y-cipzár” néven ismert megoldás ma már működő technológiává vált – írja a Focus.

Hogyan működik ez a különleges cipzár?

A rendszer három szálból áll, ezért Y-cipzárnak nevezik. A hagyományos cipzárral ellentétben nem textilt kapcsol össze, hanem rugalmas elemekből hoz létre merev szerkezetet. A formát számítógépen tervezik meg, majd 3D nyomtatással készítik el a szálakat, amelyeket egy speciális eszköz kapcsol össze és old szét. A folyamat akár automatizálható is.

Milyen felhasználási lehetőségei vannak a cipzárnak?

A kutatók több lehetséges alkalmazást is bemutattak. Az egyik egy kis iglu sátor, ahol a sátorrudakat a Y-cipzár helyettesíti: záráskor a szerkezet magától merevvé válik és feláll, nyitáskor pedig összehajtható és könnyen tárolható. Egy másik példa egy kézortézis, amely zárt állapotban védi a sérült kezet, míg nyitva szabad mozgást enged. A 3D nyomtatott cipzár egyedileg gyártható műanyagból, de akár fémből is elképzelhető. A kutatók szerint bizonyos esetekben a tömeggyártás is reális lehet.

Miért éppen most lett sikeres az ötlet?

William Freeman eredeti elképzelése az 1980-as években még nem kapott támogatást, így a prototípus évtizedekig a garázsban maradt. A fordulat kulcsa a 3D nyomtatás fejlődése volt. A technológia az 1980-as években még drága és lassú ipari megoldásnak számított, de a 2010-es évektől kezdve egyre szélesebb körben elérhetővé vált. Ez tette lehetővé, hogy a „Y-cipzár” ne csak elmélet maradjon, hanem gyakorlati, akár ipari felhasználásra is alkalmas rendszer legyen.