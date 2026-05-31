Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
legenda

Így lett Clint Eastwoodból élő hollywoodi legenda

44 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kevés olyan élő filmes legenda maradt Hollywoodban, akinek a neve ennyire összeforrt volna a westernfilmekkel és az akciómozik aranykorával. Clint Eastwood 96 éves lett, és még mindig generációk számára számít megkerülhetetlen ikonnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
legendaClint EastwoodHollywood

Clint Eastwood karrierje több mint hat évtizede tart, és ez idő alatt nemcsak filmsztárként, hanem rendezőként is történelmet írt. A legendás színész olyan kultikus filmekben szerepelt, mint a A jó, a rossz és a csúf, a Gran Torino vagy a Nincs bocsánat.

Clint Eastwood 96 éves lett, de még mindig Hollywood egyik legnagyobb élő legendájának tartják.
Clint Eastwood 96 éves lett, de még mindig Hollywood egyik legnagyobb élő legendájának tartják.
Fotó: AFP/Raph Gatti, Dominique Faget

Clint Eastwood magánélete mindig reflektorfényben volt

A filmsztár kétszer házasodott, és összesen nyolc gyermeke született több különböző kapcsolatából. Eastwood még idős korában is arról beszélt, mennyire fontos számára az apaság.

Kapcsolatai és gyermekei:

  • Roxanne Tunis — Kimber
  • Maggie Johnson — Kyle és Alison
  • Barrett Stone — Scott és Kathryn
  • Frances Fisher — Francesca Ruth
  • Dina Ruiz — Morgan

Eastwood nyolcvanéves koráig megőrizte félhivatalos szexszimbólum státuszát is.

Clint Eastwood és a westernfilmek aranykora

Clint Eastwood karrierjének legmeghatározóbb része egyértelműen a westernfilmekhez kötődik. Az 1960-as években vált világsztárrá, amikor együtt kezdett dolgozni Sergio Leone rendezővel. A közös filmek teljesen új korszakot nyitottak a western műfajában, és megszületett az úgynevezett spagettiwestern.

 Eastwood ekkor alakította a legendás „névtelen embert”, aki szinte alig beszélt, mégis minden jelenetben uralta a vásznat.

Az Egy maréknyi dollárért, a Pár dollárral többért és a A jó, a rossz és a csúf mára minden idők legismertebb westernfilmjei közé tartoznak. Eastwood karaktere piszkos poncsóban, borostás arccal, cigarral a szájában és kőkemény tekintettel vált a vadnyugat egyik legismertebb filmes figurájává. 

A legendás filmzenék, a hosszú feszült párbajok és Eastwood hidegvérű stílusa teljesen új szintre emelte a műfajt.

Clint Eastwood, ClintEastwood, amerikai színész
Clint Eastwood  Sergio Leone filmjében
Fotó: Photo12 via AFP

A westernhős szerep azonban nemcsak filmsikert hozott neki, hanem gyakorlatilag örökre meghatározta az imázsát is. A nézők Clint Eastwoodban látták az igazi kemény férfit: szótlan, magabiztos, veszélyes és kiismerhetetlen karakterként vált világhírűvé. Sok rajongó szerint nélküle a westernfilmek aranykora sem lett volna ugyanaz.

A hetvenes és nyolcvanas években is többször visszatért a vadnyugati történetekhez. A Fakó lovas és különösen a Nincs bocsánat már sokkal sötétebb, realisztikusabb oldalról mutatta be a western világát. 

Eastwood itt már nem legyőzhetetlen hősként jelent meg, hanem megöregedett, megtört emberként, aki próbál szembenézni saját múltjával.

A Nincs bocsánat óriási kritikai siker lett, és négy Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb film és a legjobb rendező díját is. Sokan ezt tartják minden idők egyik legjobb westernfilmjének, mert egyszerre tisztelgés a klasszikus vadnyugati mozik előtt és a műfaj kegyetlen lebontása is. Eastwood ezzel végleg bebiztosította helyét a filmtörténelem legnagyobb westernikonjai között.

 

Oscar-díjai és filmes sikerei

Eastwoodot rendezőként és producerként tíz Oscar-díjra jelölték, ezekből ötöt meg is nyert. A Millió dolláros bébi és a Nincs bocsánat című filmekkel a legjobb rendező és a legjobb film kategóriában is győzni tudott.

1994-ben életműdíjat is kapott Hollywoodtól, később pedig a francia Becsületrenddel is kitüntették.

Clint Eastwood politikai beszéde évekre témát adott Amerikának

A hollywoodi legenda politikusként is kipróbálta magát, 1986-ban Carmel-by-the-Sea polgármestere lett. A legnagyobb vihart azonban a 2012-es republikánus rendezvényen kavarta, amikor egy üres székkel „beszélgetve” figurázta ki Barack Obama akkori amerikai elnököt.

A jelenet annyira emlékezetes lett, hogy sokan még évekkel később is idézték.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Neve a popkultúrában is örökre megmaradt

Eastwood hatása messze túlmutat Hollywoodon. Stephen King szerint például a Setét Torony főhősét is részben Eastwood karakterei ihlették, míg a Gorillaz egyik legismertebb dala a Clint Eastwood címet kapta.

A legenda ma már 96 éves, de neve továbbra is egyet jelent Hollywood klasszikus korszakával.

Felismerhetetlen friss fotóin a 93 éves Clint Eastwood

Clint Eastwoodot alig lehet felismerni friss fotóin.

Oscar-díjas legendát borított ki Clint Eastwood a rendezési módszereivel

A 95 éves rendező 14 évvel ezelőtt forgatta a J. Edgar - Az FBI embere című életrajzi filmet Leonardo DiCaprio főszereplésével. Clint Eastwoodot a film másik sztárja, a most 90 éves Judi Dench azonban nem zárta a szívébe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!