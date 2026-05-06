Drámai fordulat: meghalt a CNN alapítója, Ted Turner

A CNN alapítója, Ted Turner 87 éves korában, családja körében hunyt el. Az amerikai médiamogul neve örökre összeforrt a modern hírszolgáltatás megszületésével, hiszen ő hozta létre a világ első 24 órás hírcsatornáját, a CNN-t – írj a CNN.

A CNN alapítója, Ted Turner, aki örökre megváltoztatta a hírek világát Fotó: SAUL LOEB / AFP

A CNN alapítója és a hírek forradalma

Turner már fiatalon üzleti pályára lépett, miután átvette édesapja reklámcégét. Később rádióállomásokat vásárolt, majd televíziós piacra lépett, ahol egy kis atlantai csatornából épített birodalmat. A „kábeltelevíziós forradalom úttörője” hamar felismerte, hogy az emberek folyamatos tájékoztatásra vágynak — így született meg a 24 órás hírcsatorna ötlete.

A CNN alapítója 1980-ban indította el a csatornát, amely kezdetben sok kritikát kapott. Sokan kételkedtek abban, hogy valaha is lesz igény nonstop hírszolgáltatásra. Az áttörést az Öböl-háború hozta, amikor a világ először követhetett élőben egy konfliktust — kizárólag a CNN-en.

Turner nemcsak médiavállalkozó volt, hanem sportcsapatok tulajdonosa, környezetvédő és filantróp is. Jelentős szerepet játszott a bölények visszatelepítésében az Egyesült Államokban, és megalapította az ENSZ Alapítványt is.

Az üzletember 2018-ban nyilvánosan beszélt arról, hogy Lewy-testes demenciával küzd — ez egy progresszív idegrendszeri betegség. 2025-ben tüdőgyulladással kezelték, de akkor még felépült.