Így hódította meg a világot a Coca-Cola

A Coca-Cola története egészen 1884-ig nyúlik vissza, amikor Coca-Cola Company alapját jelentő italt egy amerikai gyógyszerész, John Stith Pemberton alkotta meg. Az első verzió még alkoholt és kokaint is tartalmazott, és Pemberton’s French Wine Coca néven futott.

Coca-Cola története: kokainos kezdetek és az első nagy üzleti áttörés

Az alkoholtilalom bevezetése után azonban kénytelen volt új receptet kidolgozni. Így született meg a szénsavas változat, amelyet 1886. május 8-án kezdtek árulni egy atlantai gyógyszertárban. Akkoriban még gyógyhatású italként tekintettek rá, és többek között fejfájás, emésztési problémák és idegrendszeri betegségek ellen ajánlották.

A korai Coca-Cola recept egyik legmeglepőbb része a kokalevél-kivonat volt. Egy pohár ital akár 9 milligramm kokaint is tartalmazhatott. Ez azonban 1904 után megváltozott, amikor már csak kokainmentes kivonatot használtak.

A márka fejlődésében kulcsszerepet játszott Asa Griggs Candler, aki üzleti érzékével világszintű brandet épített az italból. A Coca-Cola logó és marketing már ekkor ikonikus lett.

Üzleti harcok és a márkanév megszerzése

A Coca-Cola története nemcsak az italról, hanem kemény üzleti csatákról is szól. Pemberton többször is eladta a jogokat, ami komoly káoszt okozott. Több cég is gyártotta egyszerre a terméket, és még a saját fia is külön változatot árult.

Végül Candler peres úton és felvásárlásokkal megszerezte a márkanevet és a recept kizárólagos jogát. Ez alapozta meg a Coca-Cola globális sikerét.

Palackozás, dobozos verzió és terjeszkedés

Az első üveges Coca-Cola 1894-ben jelent meg, ami hatalmas áttörést hozott a terjesztésben. A dobozos változat csak jóval később, 1955-ben került piacra.

Ezután indult be igazán a nemzetközi terjeszkedés, amely a Coca-Colát a világ egyik legismertebb márkájává tette.

A New Coke bukása – hatalmas mellényúlás

1985-ben a cég megpróbálta megváltoztatni az ital ízét, és bevezette a New Coke nevű változatot. A fogyasztók azonban hevesen tiltakoztak.

A kudarc akkora volt, hogy rövid időn belül visszahozták az eredeti receptet „Classic Coke” néven. Ez az eset azóta is az egyik legismertebb marketinghiba.