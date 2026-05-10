Botrány! – eltörölték az anyák napját az egyik óvodában

Most akkor a család az család, vagy mégsem? – tehetnénk fel a kérdést az osztrák hír hallatán. Parázs vita alakult ki Ausztriában egy óvodai döntés miatt: a felső-ausztriai Gallneukirchenben működő Szent József Óvoda az idén már nem taníttat anyák napi verseket és dalokat a gyerekekkel. Az intézmény vezetése szerint a klasszikus anyák és apák napi szerepminták „már nem tükrözik a mai családok sokszínűségét”, ezért nem tartják korszerűnek a hagyományos ünneplési formát.

Kiborultak a családok az anyák napja eltörlése miatt

A döntésről a szülőket levélben értesítették, amelyben az állt: ma már sok gyermek nem hagyományos családmodellben nő fel, ezért az óvoda tudatosan szeretné elkerülni, hogy bárki kirekesztve érezze magát. Az intézmény szerint a cél nem az ünnep eltörlése, hanem egy befogadóbb szemlélet kialakítása – írja a Focus.

Sok család felháborodott

A reakciók azonban erősen megoszlottak. Több szülő botrányosnak nevezte a döntést és felháborodott azon, hogy eltűnnek azok a megható pillanatok, amikor a gyerekek saját készítésű ajándékokkal, versekkel vagy dalokkal lepik meg az édesanyjukat. Egy helyi édesanya úgy fogalmazott: „Szeretném, ha anyaként ezen a napon engem is megünnepelnének.”

A vita valójában túlmutat egyetlen óvodán. Nemcsak Ausztriában, hanem Európa-szerte egyre több oktatási intézmény gondolja újra a hagyományos ünnepeket, mert szerintük a klasszikus „anya-apa-gyerek” modell már nem írja le minden család életét. Mások viszont attól tartanak, hogy a modernizálás jegyében lassan eltűnnek azok az egyszerű, érzelmes hagyományok, amelyek generációkon át összekötötték a családokat. Az anyák napja egyébként több mint százéves hagyomány: modern formáját az amerikai Anna Jarvis indította útjára 1908-ban.