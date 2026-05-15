Az ENSZ Közgyűlése 1993-ban döntött arról, hogy hivatalosan is létrehozza a család nemzetközi napját, amelyet először 1994-ben rendeztek meg. A világnap célja azóta is az, hogy hangsúlyozza: a család a társadalom egyik legfontosabb alapegysége, amely meghatározó szerepet játszik a gyermekek fejlődésében, az idősek támogatásában és a közösségek stabilitásában.

A család az egyik legfontosabb emberi közösség

A világ számos országában konferenciákkal, közösségi eseményekkel és családi programokkal emlékeznek meg erről a napról. Az ENSZ minden évben kiemel egy aktuális témát is, amely kapcsolódik a családokat érintő globális kérdésekhez, például a munka és a magánélet egyensúlyához, a generációk együttműködéséhez vagy a technológiai változások hatásaihoz.

A szakértők szerint a család szerepe az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult, ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságú az érzelmi biztonság, az identitás és a társadalmi kapcsolatok szempontjából. A modern világ kihívásai — a felgyorsult életmód, az online tér térnyerése vagy a gazdasági bizonytalanság — új feladatok elé állítják a családokat.

A család nemzetközi napja arra is emlékeztet, hogy a közösen eltöltött idő, a figyelem és az egymás iránti támogatás ma is alapvető értéknek számít. Sok országban ilyenkor külön kampányokkal ösztönzik a családi együttléteket és a generációk közötti kapcsolatok erősítését.

